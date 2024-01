Sangiovanni, dalla rottura con Giulia Stabile a Sanremo 2024: “Sono sparito perché mi sentivo vuoto” In attesa del Festival di Sanremo Sangiovanni parla del perché ha avuto bisogno di prendersi un periodo di pausa prima di tornare con Finiscimi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sangiovanni (ph Federico Hurth)

Sangiovanni sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, gareggiando tra i 30 Big con la canzone "Finiscimi" registrata mentre era a Los Angeles. Dopo un successo lampo, ottenuto anche grazie alla partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha piazzato qualche buon singolo in classifica prima di prendersi un po' di pausa. Il cantautore, infatti, ha spiegato in queste settimane che aveva bisogno di staccare un po' da questa popolarità improvvisa, avevo bisogno di tornare alla normalità, come spiega anche all'ANSA: "Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità, a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po': mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social".

Poche settimane fa è uscita la canzone del ritorno da solista (prima c'era stato un feat con Mr.Rain), Americana, brano in cui parlava della fine di una storia d'amore, presumibilmente quella con Giulia Stabile, mai citata esplicitamente, ma a proposito della fine della storia con la ballerina di Amici ha spiegato: "Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. E allora mi sono fermato". Sangiovanni non parla di depressione, perché "quella è una cosa seria, non so se sia il caso di definire così questo mio periodo. Di certo mi sono sentito vuoto, indifferente a ciò che mi succedeva intorno. Ma sono riuscito a uscirne, trovando obiettivi nuovi e assaporando anche le sensazioni brutte. Non mi sono fatto buttare giù. C'è chi scappa dai problemi, io preso del tempo per affrontarli e accoglierli".

Il ritorno al festival di Sanremo, dopo il quinto posto ottenuto con "Farfalle", segna anche una sorta di nuovo inizio e sempre all'Ansa spiega di cosa parlerà Finiscimi: "Il brano che porto significa tanto per me dopo tanto che non esco con musica mia e il festival è il contesto giusto per esprimerlo. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un'esigenza (…). Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso". Per quanto riguarda il ritorno all'Ariston, il cantautore si dice più sereno: "Non vivo la competizione, ci sono cose che vorrei dire e mi fa poca differenza che arrivi a uno o a un milione. La mia canzone è sincera, forte: questo è il suo potere". Nel frattempo Sangiovanni ha anche annunciato un Forum per il prossimo 5 ottobre.