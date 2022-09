Kylie Jenner usa il siero anti-età sulle labbra ma è polemica: “Ha solo 25 anni” Kylie Jenner diventa spesso testimonial del suo brand di cosmetici e sui social prova spesso i prodotti lanciati sul mercato. Di recente ha usato un siero anti-age per le labbra, finendo però al centro delle polemiche: ecco cosa è successo.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner non è semplicemente una influencer o una star dei social, è diventata una vera e propria imprenditrice ed è stata capace di creare un impero che porta il suo nome. Non sorprende, dunque, che col brand di cosmetici e di make-up omonimo sia riuscita a diventare una delle giovani americane più ricche di tutti i tempi. Il segreto del suo successo? Prova lei stessa i prodotti che sponsorizza, diventando spesso testimonial delle campagne ufficiali realizzate per lanciare le nuove collezioni. L'ultimo arrivato nella sua linea è un siero anti-età da applicare sulle labbra, peccato solo che l'averlo utilizzato in una Stories sui social abbia scatenato le polemiche degli haters.

Il siero anti-età di Kylie Jenner

Così come tutte le sorelle Kardashian, anche Kylie Jenner non può essere definita propriamente una bellezza "acqua e sapone" ma sui social non esita a rivelare tutti i suoi segreti. Di recente, ad esempio, si è immortalata tra le mura domestiche in versione sporty, ovvero con leggings e maxi felpa, mentre applica sulle labbra una sorta di lucidalabbra trasparente. La verità è che non si tratta di un normale rossetto ma di un siero anti-età firmato Kylie Cosmetics a base di olio di mandorle dolci, olio di cocco e olio di avocado. Sebbene l'effetto anti-age non sia stato indicato nella descrizione del prodotto, ha proprietà così idratanti da far sembrare immediatamente le labbra più giovani.

Kylie Jenner per Kylie Cosmetics

Perché Kylie Jenner è stata criticata

La cosa che Kylie non si sarebbe mai aspettata è che la sponsorizzazione del prodotto l'avrebbe fatta finire al centro delle polemiche. Il motivo è molto semplice: in molti hanno criticato l'utilizzo di un siero anti-età a soli 25 anni, ovvero quando le labbra sono già naturalmente polpose, dunque l'effetto finale mostrato nel video social non rispecchierebbe la realtà. Come se non bastasse, è risaputo che la Jenner sia ricorsa ad alcune punture di filler per rendere la bocca più carnosa, visto che da giovanissima le labbra sottili l'avevano fatta sentire a lungo insicura. Il siero anti-age avrà contribuito a rendere le sue labbra così come sono oggi?