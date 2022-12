Ilary Blasi mostra la nuova manicure glitter per Natale: “Una cosa sobria” La manicure delle feste di Ilary Blasi? È all’insegna degli scintillii total gold: ecco come realizzare la nail-art glitter che sta spopolando tra le star.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissime ore al Natale 2022 e tutti si stanno preparando per rendere le cene e i pranzi in famiglia speciali. Le star non fanno eccezione e sui social non possono fare a meno di documentare sia le loro vacanze da sogno che i dettagli dei loro look da festa. Ilary Blasi, ad esempio, dopo aver mostrato gli stivali scintillanti che ha trovato sotto l'albero e che probabilmente intenzione di indossare nei prossimi giorni, ieri sera ha attirato le attenzioni dei fan con una nuova manicure. Ha seguito il trend del momento, quella della smalto glitter, puntando tutto sul color oro metallizzato. Ecco come realizzare la sua luminosissima nail-art per non passare inosservati ai banchetti natalizi.

La nuova manicure di Ilary Blasi

A poche ore dalla vigilia di Natale Ilary Blasi ha fatto visita alla sua estetista di fiducia Roberta Sgarroni, è stata proprio lei a rifarle la manicure, puntando su qualcosa che potesse adattarsi alla perfezione a questo periodo di gioia e di festa. Al motto di "Quando Roberta Sgarroni ti propone qualcosa di sobrio", la conduttrice ha mostrato le unghie a "opera finita", incantando i fan con la scelta super luminosa. La nail-art che si preannuncia un vero e proprio must delle feste è scintillante, realizzata con dei glitter sui toni dell'oro che non possono passare inosservati. Ilary l'ha abbinata ai bracciali gold da cui non si separa mai, rendendo così ancora più prezioso il suo beauty look natalizio.

La manicure glitter di Ilary Blasi

Come realizzare la manicure glitter di Ilary

La manicure glitter è la più amata dalle star nel periodo natalizio, basti pensare al fatto che ad "aprire le danze" era stata Chiara Ferragni qualche giorno fa e da allora in moltissime l'hanno sfoggiata sui social. Ora anche Ilary ha seguito il trend e sui social la sua estetista ha rivelato il segreto per avere delle perfette unghie scintillanti. Per la Blasi ha usato uno smalto fango metalizzato per la base, poi ha aggiunto l'oro solo nella parte dietro e nel bordo libero sotto l'unghia. Il risultato? La nail-art è luminosa e cangiante, non passa inosservata ed è capace di aggiungere un tocco glamour a ogni look.