Chiara Ferragni per Natale sceglie le unghie glitter: la nuova manicure è scintillante e cangiante Chiara Ferragni si è rifatta la manicure a pochi giorni dal Natale e l’ha mostrata sui social. Per questo 2022 ha scelto i glitter scintillanti e cangianti, aggiungendo un originale tocco sparkling alla sua immagine.

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2022 si avvicina e sarà speciale un po' per tutti, visto che arriva dopo che per ben 2 anni siamo dovuti rimanere a distanza a causa della pandemia. Chiara Ferragni lo sa bene, tanto da aver dato il via ai preparativi fin dall'inizio di novembre, periodo in cui ha cominciato ad addobbare il maxi albero al centro del salotto. Ora ha dimostrato di essere prontissima per le feste anche con il suo look: dopo aver incantato tutti con un adorabile completino tempestato di cristalli, nelle ultime ore si è dedicata alla manicure. Come sono le sue unghie natalizie? Super scintillanti e dall'effetto cangiante.

La manicure sparkling di Chiara Ferragni

Il Natale di Chiara Ferragni sarà all'insegna degli scintillii e ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore. Se nei giorni scorsi aveva brillato con un twin set in pieno stile anni '90 ma decorato con dei micro brillantini all-over, ora anche in fatto di manicure ha scelto l'effetto sparkling. Si è rivolta a Passioneunghie, il suo salone di bellezza di fiducia, e ha puntato tutto sui glitter multicolor. Ha mostrato con orgoglio il risultato su Instagram, dove ha condiviso delle Stories con la cosiddetta "shade manicure" in primo piano con tanto di didascalia: "Amo la nail art sparky per Natale".

La manicure di Natale di Chiara Ferragni

Come realizzare la shade manicure

Come è stata realizzata la shade manicure di Chiara Ferragni? Con un mix di smalti scintillanti, tutti in tinte differenti e tempestati di glitter (come quelli che appaiono sullo sfondo delle immagini che mostrano le mani dell'influencer in primo piano). Il risultato non è stato solo brillante, le varie nuance hanno dato vita a un adorabile effetto cangiante: a seconda dei movimenti della mano, le unghie sembrano cambiare colore, passando dal viola all'azzurro, fino ad arrivare al rosa Big-Babool. Insomma, l'imprenditrice ora può dirsi davvero pronta per dare il via alle feste con stile. In quante prenderanno ispirazione dalla sua nail-art super appariscente?

Leggi anche Fedez si rifà il colore prima della finale di X-Factor: ora ha i capelli biondo ghiaccio