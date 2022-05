Elettra Lamborghini regina delle unghie XXL: la manicure di fine primavera è nude ma coi pois Elettra Lamborghini documenta ogni dettaglio della sua quotidianità sui social ma solo di recente ha mostrato con orgoglio la sua nuova manicure. Ha decorato le sue unghie XXL con i pois, aggiungendo un tocco sbarazzino alla fine della primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è più attiva che mai sui social: ama mantenere un contatto diretto con i followers e non sorprende che ogni giorno posti foto e video della sua quotidianità, dai romantici momenti passati in compagnia del marito Afrojack agli impegni professionali. L'avevamo lasciata alle prese con i festeggiamenti per il suo compleanno tra maxi torte e festoni e oggi la ritroviamo in versione "casalinga" dopo aver fatto le prove per un nuovo video. Qual è il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? La cantante ha una manicure inedita che si rivelerà perfetta per gli ultimi giorni di primavera.

Elettra Lamborghini e la passione per le unghie maxi

Non è la prima volta che Elettra Lamborghini mostra la sua manicure sui social, lo ha già fatto spesso in passato, dando prova del fatto che visita regolarmente l'estetista di fiducia. Solitamente ha scelto sempre dei toni neutri e nude ma per la fine della primavera ha deciso di osare (forse complice anche il fatto che pare debba diventare protagonista di un nuovo video). Qual è il dettaglio che contraddistingue tutte le nail-art sfoggiate dalla cantante? Ha sempre le unghie XXL. Questa volta ha però detto addio alla forma a mandorla, ha optato per una manicure quadrata, anche se non ha rinunciato alle lunghezze extra.

La manicure a pois di Elettra Lamborghini

Manicure a pois, è il nuovo must della primavera?

Se per la fine della primavera Chiara Ferragni ha puntato tutto su una manicure multicolor, Elettra Lamborghini ha preferito qualcosa di leggermente più sobrio ma ugualmente originale. La base delle sue unghie è nude ma le ha decorate tutte con dei micro pois bianchi. In quanti prenderanno ispirazione da lei nelle prossime settimane, magari a pochi giorni dall'inizio dell'estate? La cosa certa è che questa nail-art è facilissima da realizzare a casa e permette di aggiungere un tocco fantasioso a ogni tipo di look.