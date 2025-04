Cos’è e a cosa serve la maschera agli esosomi provata da Ilary Blasi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta per tornare in tv dopo qualche mese di pausa: a partire dal prossimo 7 aprile sarà al timone di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 che vedrà diverse coppie vivere 24h sotto i riflettori nella speranza di aggiudicarsi il montepremi finale. Come si sta preparando all'esperienza la conduttrice? Oltre ad aver già provato gli abiti da palcoscenico, da quello rosso fuoco col cappuccio al pigiama di paillettes usato per il promo, si sta anche prendendo cura della sua pelle. Nelle ultime ore, ad esempio, ha fatto visita al suo medico estetico di fiducia, provando un trattamento viso davvero originale: ecco cos'è e a cosa serve la maschera agli esosomi.

Ilary Blasi dal medico estetico prima del ritorno in tv

Nelle ultime ore Ilary Blasi ha fatto visita allo studio di Diego Gigliotti, medico specializzato in interventi di chirurgia plastica e trattamenti estetici. Dopo aver fatto un primo piano su una cosiddetta "pozione magica", la conduttrice si è immortalata in primissimo piano con una maschera di tessuto sul viso, lasciando scoperti solo occhi, narici e labbra. Nella didascalia ha poi spiegato che si tratta di un trattamento a base di esosomi, cosa sono? La componente più piccola delle cellule staminali, le cui misure si aggirano tra i 30 e i 200 nanometri. Contengono proteine, lipidi, RNA messaggeri e miRNA e, se applicate sulla pelle, riescono a rigenerare i tessuti grazie alla loro azione bioattiva.

Ilary Blasi dal dottor Diego Gigliotti

I benefici della maschera agli esosomi

Le maschere viso con gli esosomi sono un prodotto must nella skincare coreana e i loro effetti sarebbero a dir poco "miracolosi". Oltre a essere rigeneranti, illuminanti e idratanti, rendono anche la pelle più elastica e rimpolpata dopo un'applicazione di almeno 15 minuti. Agiscono sulla proliferazione e sulla produzione di collagene dei fibroblasti cutanei umani, assicurando un effetto booster al viso. Non tutti gli esosomi sono uguali: sarebbe bene puntare su quelli di origine vegetale, che sono naturalmente purificati e sterilizzati, e soprattutto su quelli che rispettano gli standard internazionali. Non sorprende, dunque, che Ilary per il trattamento si sia voluta affidare a un esperto del settore: in questo modo, ha evitato ogni possibile effetto collaterale.

Ilary Blasi fa la maschera agli esosomi