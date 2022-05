Colore capelli estate 2022: le sfumature e le tonalità di tendenza da provare Ritorno alle nuance naturali e sfumature pop: i colori di capelli più trendy per l’estate 2022 spaziano dal biondo al castano, fino ad arrivare al rosa, viola e azzurro.

A cura di Federica Ambrogio

Tra i colori di tendenza per i capelli dell'estate 2022 c'è un ritorno ai colori naturali: dal castano al rosso, passando per l'intramontabile biondo, arricchiti da giochi di tonalità che illuminano e schiariscono il colore. Gettonatissime le sfumature caramello, champagne e mandorle per dare movimento ai capelli più chiari e illuminare le chiome scure con tecniche come l'amatissimo balayage. Per chi ama i colori pop e vivaci la tecnica da provare sarà invece il poptarting che permette di colorare temporaneamente le chiome. Scopri tutte le immagini a cui ispirarti per il colore di capelli dell'estate 2022.

Idee per capelli castani, dal brunette al caramello

Il castano ricco e avvolgente sarà una delle nuance più gettonate dell'estate 2022: perfetto sui capelli lunghi e sulle medie lunghezze, dona un tocco raffinato ed elegante. Potrai scegliere ad esempio una delle nuance che ha spopolato in primavera, l'expensive brunette, oppure impreziosire il tuo castano attraverso tocchi di luce con le nuance sensuali come le tonalità del caramello.

Il castano avvolgente di Mitù

Le tendenze per i capelli rossi, dai riflessi ramati al rosso fragola

Tra i colori di capelli più gettonati dell'estate ci sono anche le sfumature del rosso: per chi preferisce un look più semplice e non troppo estroso saranno perfette le tonalità del rame, da utilizzare per accendere i capelli castani oppure per stravolgere la chioma colorandola completamente con tonalità calde e vibranti. Per chi invece ama colori più accesi saranno perfetti anche i rossi più vivaci, come ad esempio i fragola e il ciliegia, perfetti da abbinare anche ai tagli più corti.

I capelli ramati proposti da Evos Parrucchieri

Colore per capelli biondi, champagne e platino

Il biondo non può di certo mancare tra le tonalità più in voga per l'estate 2022: dall'intramontabile biondo miele alle sfumature luminose e chiare del biondo champagne fino al ritorno del biondo platino ispirato a Marilyn Monroe le tonalità di biondo tra cui scegliere sono davvero tante e si adattano perfettamente sia ai tagli corti che a quelli più lunghi. Le versioni di biondo più fredde e glaciali saranno perfette anche per le giovanissime, mentre quelle delicate del biondo dorato e miele potranno essere indossate a tutte le età.

Il biondo per l’estate 2022 di Davines

Colori vivaci o pastello per chi vuole osare, la tecnica del poptarting

Nonostante i colori naturali siano al centro delle tendenze capelli per l'estate 2022, anche quest'anno spopolano i colori pop e pastello. La nuova tecnica da non lasciarsi sfuggire se ami i colori accesi e il poptarting, una colorazione temporanea che si applica sui capelli già schiariti dalla decolorazione oppure su chiome bionde molto chiare. Il colore pop viene solitamente applicato nella parte inferiore dei capelli in modo da creare un effetto colore vedo non vedo e dare movimento alla chioma con le sfumature del blu, del fucsia ma anche del verde, viola e arancione. Il colore svanirà a poco a poco con i lavaggi, senza danneggiare il capello. Una tecnica ideale per colorare tutta la chioma oppure per creare dettagli di colori più accesi e vibranti.

L’azzurro proposto da Pastels Salon Collections The Urban

Il Balayage per chi ama le schiariture

Non è estate senza balayage, la tecnica più amata per creare le schiariture naturali sui capelli e ottenere un effetto capelli baciati dal sole. L'effetto sulla chioma è delicato ed è perfetto per dare luce senza stravolgere il colore dei capelli. Si può ricreare sia sui capelli biondi che su quelli più scuri. È ideale sui capelli lunghi e le medie lunghezze, e viene valorizzato soprattutto dagli styling mossi.