Capelli extra lisci anche in estate: il trend evergreen amato da Chanel Totti

Capelli lisci anche in estate? Si tratta di un trend evergreen capace di donare un aspetto ordinato e sofisticato e a dimostrarlo è stato il recente cambio look di Chanel Totti.

Tutte coloro che hanno i capelli lunghi sanno bene che le temperature roventi tipicamente estive sono un vero e proprio inferno, la soluzione? Tenerli legati il più possibile, così da prevenire delle fastidiose sudate. È proprio per combattere il caldo che spesso si lascia la chioma al naturale: complice il fatto che con la salsedine e con l'aria di mare si vengono a creare delle adorabili beach waves, sono moltissime quelle in vacanza si dimenticano completamente di spazzola e phon. Chanel Totti, però, è andata in controtendenza e in piena ondata di calore ha seguito il trend evergreen della piega extra liscia.

Chanel Totti dal parrucchiere dopo le vacanze

Chanel Totti ha trascorso le ultime settimane ai Caraibi in compagnia del papà Francesco Totti, dei fratelli Cristian e Isabel e di Noemi Bocchi con i suoi figli. Ora, però, è rientrata a Roma e, prima di dare il via a una nuova vacanza, ha pensato bene di fare visita al parrucchiere di fiducia. Nelle ultime ore si è immortalata nel salone di Monteverde di Alessia Solidani, sfoggiando una lunghissima chioma fluente color cioccolato. Ha mantenuto intatto il colore castano chiaro e non ha eliminato le maxi extension ma la cosa particolare è che ha optato per una piega extra liscia portata con la fila centrale, acconciatura che non sembra essere propriamente anti-caldo.

Chanel Totti dal parrucchiere

Come mantenere i capelli extra lisci in estate

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la piega extra liscia scelta da Chanel Totti è tra i must evergreen dell'estate 2026, perfetto per rendere la propria immagine ordinata e sofisticata. Certo, non è semplice mantenere i capelli "a spaghetto" quando si suda e quando il tasso di umidità è molto elevato, ma è possibile servirsi di alcuni piccoli trucchi per mantenere l'effetto il più a lungo possibile. Se si vogliono evitare i trattamenti professionali che potrebbero risultare troppo aggressivi, si può usare semplicemente uno shampoo lisciante e anticrespo, capace di creare una barriera contro gli agenti esterni. Non bisogna mai rinunciare agli spray leave-in, ovvero agli anti-umidità che sigillano le cuticole, mentre per dare un tocco finale si può pettinare la chioma con una spazzola bagnata da una generosa dose di lacca. Certo, spesso è comunque necessario un passaggio di piastra, ma con il termoprotettore adatto non si corre il rischio di rovinare le ciocche. In quante prenderanno ispirazione da Chanel durante le vacanze?