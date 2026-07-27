Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi con i figli: vacanza in famiglia nel resort con vista oceano

È tempo di vacanze per Francesco Totti e Noemi Bocchi, che hanno deciso di volare ai Caraibi con la famiglia “allargata” al completo. Qual è il resort che hanno scelto per questa fuga rilassante?

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai una delle coppie più note e amate del mondo dello spettacolo. Sebbene il calciatore sia ancora alle prese con il divorzio da Ilary Blasi, appare super affiatato con la nuova compagna, con la quale si immortala spesso sui social in degli adorabili scatti di coppia. Così come molte altre star, anche loro hanno dato ufficialmente il via alle vacanze estive e lo hanno fatto in compagnia dei rispettivi figli, organizzando un viaggio esotico con tutta la “famiglia allargata”. Dove sono volati?

Dove si trovano Francesco Totti e Noemi Bocchi con i figli

Per la vacanza estiva in famiglia Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno pensato bene di organizzare un viaggio oltreoceano. Sono partiti alla volta delle Turks e Caicos, le isoli tropicali che fanno parte del noto arcipelago dei Caraibi, famose per il loro mare cristallino e per le loro spiagge incontaminate, e ora trascorrono le giornate tra bagni in acque celesti, tintarella, aperitivi al tramonto e immersioni per andare alla scoperta della meravigliosa barriera corallina.

Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi

Sui loro profili social non potevano mancare le foto di coppia in versione balneare, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è stato il “ritratto di famiglia”, nel quale ci sono non solo i figli di Noemi ma anche Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli nati dal matrimonio ormai finito di Totti con Ilary.

Rock House

Il resort da oltre 5mila euro a notte

Il resort scelto dalla coppia per il viaggio in famiglia è il Rock House, un lussuoso boutique hotel situato sulla scogliera calcarea di Providenciales, a 100 metri da Samsara Beach.

Rock House

Ha una piscina all’aperto, una terrazza, un ristorante sofisticato e una serie di suite e ville sul mare, alcune dotate anche di piscine private. Quanto costa dormire qui? Si parte da un minimo di 600 euro per un monolocale con vista oceano e si arriva a oltre 5.000 euro a notte per una villa superior con piscina privata e terrazza sul mare.

Rock House

Noemi e Francesco con i figli hanno anche trascorso una giornata al Noah’s Ark Beach Club, un bar galleggiante tra la laguna di Half Moon Bay e Bird Cay, all’interno del Princess Alexandra National Park. Raggiungibile in barca, la struttura sembra essere sospesa su delle spettacolari acque celesti.