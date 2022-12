50 regali di Natale beauty da mettere sotto l’albero: make up, skincare e profumi Non sai cosa regalare a Natale 2022? Punta sulla bellezza: abbiamo selezionato per te 50 idee beauty dal make up alla skincare, passando per profumi e prodotti per i capelli.

A cura di Federica Ambrogio

È iniziato il countdown finale verso Natale: hai già trovato tutti i regali da mettere sotto l'albero? Abbiamo selezionato per te 50 idee dedicate alla bellezza da regalare o regalarsi questo Natale per sorprendere chi ami e coccolarsi con un momento dedicato solamente a se stessi. Novità make up, cosmetici per la cura della pelle e del corpo, tool per creare la piega perfetta, profumi e tanto altro: scopri tutte le idee nella gallery!

I regali dedicati alla skincare

Tra i tantissimi cofanetti dedicati alla cura della pelle viso e corpo ci sono alcune novità da non perdere: il Cofanetto Contorno Occhi di Miamo per esempio è interamente dedicato alla cura di borse, occhiaie e inestetismi del contorno occhi con crema idratante, acqua micellare e siero antirughe. From Erborian to my skin è il set di Erborian che contiene la maschera Milk & Peel per un viso luminoso e un effetto "pelle rigenerata" e l'iconica CC Crème, con la sua formula trasformante che illumina in un istante e affina la texture della pelle. Origins propone invece il Ginzing Favor Four con tutti gli step per una completa routine illuminante —detergente, siero, contono occhi e crema viso.

I prodotti make up da mettere sotto l'albero

Tra i prodotti di bellezza da regalare non possono mancare i cosmetici dedicati al make up. Per l'amante del trucco occhi definito e intenso sarà ideale il set Don't Cry Anymore di RVB LAB che contiene mascara e matita studiati appositamente per gli occhi sensibili e per chi porta le lenti a contatto. Il Cofanetto Love Your Nudes di Huda Beauty è il regalo perfetto per chi ama in make up nei toni naturali: contiene una palette con 8 ombretti dai toni soft e delicati, un rossetto nude e un mascara per definire le ciglia. Per chi ama avere labbra in primo piano e occhi definiti il regalo perfetto sarà il Mascara Holiday Set di Shiseido che al suo interno contiene un primer per le ciglia, un mascara e un gloss nella tonalità rosso acceso.

Le idee per i capelli da regalare

Anche per questo Natale non mancano i kit dedicati alla cura dei capelli, con prodotti e tool per la piega perfetta. ghd propone Xmas22 Glide Gift Set, il set che contiene la spazzola lisciante più famosa di sempre contenuta in una meravigliosa pochette rossa. Per un regalo ultra tech puoi scegliere l'asciugacapelli Supersonic di Dyson per un'asciugatura rapida senza calore estremo: proposto per Natale in edizione speciale nella colorazione pervinca e rosé. Tantissimi i kit proposti anche per la cura dei capelli: da provare il Style & Strengthen di Olaplex, un set che consente di controllare l'effetto crespo, aggiungere lucentezza, migliorare l'aspetto dei capelli e proteggerli dal calore e da altri danni durante lo styling.

I profumi da regalare a Natale

Se vuoi regalare un profumo ma non sai cosa scegliere punta sull'originalità: Jo Malone propone Christmas Ornament, una decorazione profumata per rendere unico l'albero di Natale e che al suo interno contiene due piccole sorprese, la fragranza English Pear & Freesia Cologne e la crema corpo Myrrh & Tonka Body Crème. Acqua dell'Elba propone invece una confezione con un formato 100ml accompagnato da due travel size dell'iconico profumo femminile e fiorito creato con le note di arancio, mirto, gardenia e gelsomino che si uniscono con cisto marino e le note legnose di macchia mediterranea.