Zheng Qinwen spiega perché non vuole fare amicizia con le altre tenniste: “Sono molto sensibile”

Zheng Qinwen ha poche amiche nel circuito del tennis femminile, anzi probabilmente non ne ha nessuna. "È spietata – ha detto di lei Emma Navarro lo scorso luglio, dopo essere stata battuta dalla 22enne cinese alle Olimpiadi, torneo poi vinto da quest'ultima – È difficile affrontare un avversario del genere, che davvero non rispetto". Quanto gelo provochi intorno a lei la Zheng e come sia vista dalle colleghe, lo dimostra anche quanto poi è avvenuto allo US Open, con la gelida stretta di mano con Aryna Sabalenka, che l'aveva appena sconfitta nei quarti di finale. La scarsa empatia della cinese è stato oggetto di domande nella conferenza di vigilia delle WTA Finals di Riad, in Arabia Saudita. La Zheng ha dunque spiegato perché non ha amiche tra le altre tenniste, né abbia alcuna intenzione di farsene alcuna: il motivo è che è "una persona molto sensibile" e dunque non riuscirebbe poi ad esprimere la necessaria cattiveria agonistica in partita.

"Preferisco mantenere sempre le distanze – ha argomentato la Zheng – C'è molta concorrenza nel tour e io sono una persona molto sensibile. Se divento amica di qualcuna e devo giocare contro di lei in campo, non riuscirò a concentrarmi al 100% e a combattere. Quando avrò bisogno di gridare ‘come on!', semplicemente non sarò in grado di farlo. Mi sentirò un po' strana. Quando me ne sono resa conto, ho deciso di non provare a fare amicizia, perché ci sono così tante persone al di fuori del mondo del tennis".

La tennista cinese – che è al suo best ranking di sempre, il numero 7 mondiale – ha poi spiegato come la sua linea di comportamento non sia cambiata per niente neanche a Riad. Gelo polare con tutte le altre 7 campionesse qualificate per le Finali, laddove invece Sabalenka e Swiatek si sono fatte inquadrare mentre ridevano e scherzavano assieme: "Perché dovrei fare amicizia solo qui? Sono venuta qui per competere con loro, per vincere. Questa è la mia opinione – ha detto la Zheng – Come è andata la comunicazione con le altre tenniste negli ultimi giorni? Ci stiamo solo salutando. A volte mi congratulo con loro per la grande stagione. Non comunico di più con le altre persone, non cerco mai di ottenere di più e non provo a farlo".

La cinese non si è potuta comunque sottrarre alla foto di gruppo molto suggestiva assieme alle altre partecipanti alle WTA Finals: "Se mi sono sentita sicura nel realizzare il servizio? Sì, sono sempre molto fiduciosa davanti alla telecamera. Non quando avevo 19 anni, allora mi sentivo molto strana. Chiedo sempre ai fotografi di insegnarmi qualche movimento. Adesso tutto va liscio, come se fossi sul campo da tennis. L'abito è molto bello, di Christian Dior. Penso che probabilmente potrei migliorare un po' il mio trucco – ha aggiunto ridendo – La gente dice che dimostro 40 anni. Lo dicono i tifosi cinesi, non so perché. Sì, forse la prossima volta potrò truccarmi meglio…".