La rivalità tra Sabalenka e Swiatek è splendida: ridono e scherzano con il numero 1 in ballo Iga Swiatek e Aryna Sabalenka alle WTA Finals si giocano anche il primo posto del 2024. Non sembravano particolarmente amiche, ma sui social hanno mostrato di aver un rapporto splendido e hanno riso e scherzato, con tanto di video.

A cura di Alessio Morra

A Riyadh stanno per iniziare le WTA Finals, il torneo che chiude la stagione del tennis femminile. Le migliori otto giocatrici della stagione si giocano il prestigioso titolo, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si giocano anche (o soprattutto) il primo posto della classifica mondiale. La bielorussa è avanti, la polacca vuole riprendersi lo scettro. Ma intanto ridono e scherzano assieme, un bel modo di sfidarsi per due tenniste, che un tempo non erano tanto amiche.

Sabalenka e Swiatek lottano per il numero 1 WTA

Sabalenka ha la chance concreta di chiudere al primo posto il 2024 del tennis femminile. Il vantaggio su Swiatek è di oltre 1000 punti, le Finals ne danno complessivamente 1500. Dunque la bielorussa può concludere l'anno in modo meraviglioso, ma manca l'ultimo tassello, che è sempre il più duro da raggiungere. Il duello è a distanza, perché le prime due giocatrici della classifica mondiale sono in due gironi differenti e potrebbe sfidarsi in semifinali o in finale.

Il feeling tra Swiatek e Sabalenka

Non sono mai state amiche per la pelle, ma si rispettano tanto e in un video finito sui social si è capito che ridono e scherzano come due vecchie amiche, e poi è stata la stessa Sabalenka a postare una stories in cui la si vede scherzare in due momenti diversi con Swiatek. Davvero bello. Sono lontani i tempi in cui le prime della classe litigavano amaramente, si pensi soprattutto a Navratilova e Evert ma anche ai tempi di Steffi Graf.

La sportività di Iga: "Merita il primo posto, ma lotterò per superarla"

Sabalenka ha postato, Swiatek invece ha parlato del loro rapporto e della lotta per il numero 1: "Entrambe stiamo lottando per il primo posto. Ce lo siamo giocato negli ultimi anni. Spero di giocare bene qui e vincere il torneo. Mi concentrerò sulla mia prima partita e farò tutto passo dopo passo. Devo dire che è stato bello esercitarsi con Aryna perché non lo facevamo da un po', penso dal 2022. Non so perché. Lei è una grande giocatrice ed è stato un bell'allenamento. Merita di essere la numero 1, ma lotterò per essere in quel posto".