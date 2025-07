La semifinale di Wimbledon sospesa due volte per emergenza medica: Aryna Sabalenka accorre ad aiutare

Nel corso del primo set della semifinale femminile del torneo di Wimbledon, ci sono state due emergenze mediche che hanno fatto sospendere il gioco: in entrambi i casi Aryna Sabalenka è accorsa per dare una mano nei soccorsi. La numero uno al mondo poi ha perso contro Amanda Anisimova.

Aryna Sabalenka è stata sconfitta a sorpresa nella prima semifinale del torneo femminile di Wimbledon, battuta al terzo set da Amanda Anisimova, che adesso aspetta la vincente del match tra Iga Swiatek e Belinda Bencic. La partita tra la bielorussa e la statunitense di origini russe ha vissuto momenti drammatici nel corso del primo set, quando il gioco è stato interrotto per due volte a causa di due distinti malesseri di persone presenti nel pubblico. In entrambe le circostanze la Sabalenka è prontamente accorsa verso gli spalti per aiutare chi si era sentito male.

Prima emergenza medica durante la semifinale femminile a Wimbledon: la Sabalenka accorre ad aiutare

La prima volta è successa sul 3-2 per la Anisimova e 40-40 servizio Sabalenka: uno spettatore seduto sulle tribune del Centre Court – in cui in quel momento c'era sole battente e temperatura superiore ai 30° – ha attirato l'attenzione a causa di un malore. Gli steward presenti si sono immediatamente attivati per prestare soccorso, con tanto di ombrelli per riparare dal sole, e anche Aryna si è mostrata preoccupata. La bielorussa è andata a prendere una bottiglia d'acqua e l'ha portata verso il punto della tribuna dove c'era l'emergenza medica. Poi lo spettatore è stato aiutato ad andare via, mentre il resto del pubblico del centrale applaudiva.

Ancora un malore per un altro spettatore sul centrale: la numero uno al mondo si prodiga nuovamente

Dopo circa cinque minuti di sospensione, la partita è ripresa: la Sabalenka, che in quel game aveva annullato due palle break, è riuscita a tenere il servizio. Qualche minuto dopo, mentre la bielorussa stava per tornare a servire sul 4-5 a favore della sua avversaria, si è verificato un secondo problema medico nella parte anteriore della tribuna est. Anche in questo caso stessa scena, con la numero uno al mondo che nuovamente si è avvicinata agli spalti, sempre con una bottiglia d'acqua per la vittima del malore, mentre gli steward, ancora intervenuti con gli ombrelli, aiutavano lo spettatore. Dopo circa tre minuti di stop, il gioco è ripreso dopo che la persona che si era sentita male è stata portata via mentre beveva dell'acqua.

Sabalenka sconfitta da Anisimova al terzo set, continua la maledizione a Wimbledon

In questa seconda circostanza, la sospensione del gioco è stata tuttavia foriera di conseguenze negative per la Sabalenla, che ha subìto il break decisivo, perdendo il primo set 6-4 in 57 minuti. Dopo un ‘toilet break' di qualche minuto, Aryna è tornata in campo e ha provato a ribaltare il match, vincendo il secondo set a sua volta 6-4. Poi è andata avanti un break nel terzo e a quel punto l'inerzia sembrava tutta dalla sua parte, ma la Anisimova ha infilato quattro game di fila, volando 4-1 con una palla del 5-1, annullata dalla bielorussa. La Sabalenka ha poi controbrekkato l'americana, ha annullato tre match point, ma alla fine si è arresa perdendo ancora il proprio servizio sul 4-5.

Continua dunque la maledizione di Wimbledon per Aryna Sabalenka, che in carriera non è mai riuscita ad arrivare neanche in finale nel torneo londinese (semifinali nel 2021 e 2023, oltre che quest'anno).