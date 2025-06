video suggerito

"Mi mandava messaggi continui e mi implorava": Sabalenka sul doppio misto con Dimitrov allo US Open La numero uno al mondo Aryna Sabalenka ha raccontato com'è nata la coppia di doppio misto con Grigor Dimitrov al prossimo US Open.

A cura di Paolo Fiorenza

Aryna Sabalenka è in semifinale a Berlino, torneo su erba affrontato in preparazione di Wimbledon: dopo aver battuto la kazaka Elena Rybakina annullando ben quattro match point, affronterà sabato la ceca Marketa Vondrousova. La 27enne bielorussa, che recentemente si è scusata con Coco Gauff per le infelici frasi pronunciate dopo aver perso la finale del Roland Garros, è sicuramente un personaggio che buca lo schermo al di là delle capacità tennistiche che l'hanno portata a essere numero uno al mondo WTA. Aryna è tra coloro che comporranno il campo di partecipazione stellare del prossimo doppio misto allo US Open: farà coppia col bulgaro Grigor Dimitrov.

Aryna Sabalenka col fidanzato Georgios Frangulis, imprenditore brasiliano di origine greca

Fosse stato per lei, la coppia in questione peraltro non sarebbe mai nata… la genesi del duo è tutta da ascrivere al 34enne Dimitrov, dopo che gli organizzatori dello US Open avevano comunicato a tutti i giocatori e le giocatrici di vertice i dettagli del nuovo format del doppio misto (con regole come set brevi a quattro giochi e niente vantaggi) e soprattutto la sua collocazione nella settimana precedente all'inizio del torneo principale. Si tratta in pratica quasi di una super esibizione votata allo spettacolo, concentrata in soli due giorni, ma assegnerà pur sempre la coppa di uno Slam da mettere in bacheca.

Grigor Dimitrov con la fidanzata Eiza Gonzalez, attrice e cantante messicana

Aryna Sabalenka: "Dimitrov mi ha implorato di giocare assieme, alla fine ho ceduto"

Hanno risposto presenti molti top player, con coppie molto intriganti come Sinner-Navarro, Alcaraz-Raducanu e Musetti-Paolini, oltre a Sabalenka-Dimitrov. "Lui continuava a mandarmi messaggi e a implorarmi di giocare assieme – ha raccontato Aryna a proposito della nascita della loro coppia tennistica – Io rispondevo: ‘Amico, non voglio giocare'. Ma lui ha insistito e alla fine ho ceduto. In realtà, non ero molto informata sul doppio misto. Lui mi ha spiegato come funzionava in passato. Nessuno mi aveva mai chiesto nulla al riguardo, quindi non sapevo nemmeno se fossi stata invitata. Abbiamo deciso subito dopo l'Australian Open".