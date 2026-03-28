Bolelli Vavassori oggi in finale al Miami Open: a che ora e dove vedere la finale del doppio maschile

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Non solo Jannik Sinner. Certo Sinner è la stella polare del tennis italiano, ma al Miami Open oltre al numero 2 ATP giocheranno la finale nel doppio sia Errani e Paolini che Bolelli e Vavassori, che cronologicamente saranno i primi a scendere in campo. Il duo italiano ha raggiunto per la prima volta la finale di un torneo 1000 e provano ad aggiungere un altro titolo al loro palmares, proveranno a farlo oggi, sabato 28 marzo, nella finale contro Heliovaara e Patten, altri due grandi specialisti del doppio. Si gioca dalle 17:30, diretta TV su Sky.

Quando giocano Bolelli e Vavassori nella finale del doppio al Miami Open

Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderanno in campo questo pomeriggio a Miami contro il duo finnico britannico formato da Heliovaara e Patten. L'incontro aprirà il programma di giornata, che ha il clou in realtà con la finale del torneo femminile tra la numero 1 Aryna Sabalenka e l'americana Coco Gauff. Si parte con il doppio maschile alle ore 17:30.

Dove vedere la finale del doppio maschile in tv e streaming

Il match che giocheranno Bolelli e Vavassori sarà trasmesso naturalmente da Sky, sul canale 203: Sky Sport Tennis. L'incontro sarà solo per abbonati, che potranno usufruire dello streaming con Sky Go. Streaming pure per chi ha NOW. Non c'è la possibilità di vedere invece in chiaro nemmeno in differita la finale della coppia tutta italiana.

Bolelli-Vavassori contro Heliovaara e Patten, chi sono gli avversari e i pronostici

Sono coppie di altissimo livello. E si sono affrontati già sei volte, il bilancio è netto: 5-1 per Heliovaara e Patten che guardando i precedenti sorridono. Gli azzurri si sono imposti ‘solo' nella finale del torneo ATP 500 di Pechino del 2024. Heliovaara e Patten hanno vinto tra le altre soprattutto la finale degli Australian Open 2025 e si sono imposti lo stesso in una semifinale delle ATP Finals di Torino.

Sabalenka-Gauff, dove vedere in TV la finale femminile del Miami Open

Dopo la finale del doppio maschile sarà la volta soprattutto della finale del torneo femminile di Miami, che vedrà protagonista ancora una volta Aryna Sabalenka, che dopo aver perso la finale degli Australian Open con Rybakina si è presa la rivincita nella finale di Indian Wells e adesso va a caccia così del Sunshine Double. La sua avversaria sarà l'americana Coco Gauff, che l'ha sconfitta nella finale del Roland Garros, lo scorso giugno. Quest'incontro si potrà seguire sia su Sky che in chiaro su TV8.