WTA Finals 2024, quando gioca Paolini: gironi, calendario e dove vedere le partite in TV e streaming Jasmine Paolini è stata sorteggiata nel gruppo viola delle WTA Finals 2024. La tennista italiana sfiderà Sabalenka, Zheng e Rybakina, che sarà la prima avversaria. Il torneo si disputerà dal 2 al 9 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jasmine Paolini, numero 4 della classifica WTA, è a Riyadh dove giocherà le WTA Finals, il torneo riservato alle prime 8 giocatrici della classifica mondiale. Paolini sarà impegnata anche nelle Finals di doppio con Sara Errani. Il torneo che ha un montepremi elevatissimo si giocherà da sabato 2 a sabato 9 novembre. La tennista italiana è finita nel Gruppo Viola e sfiderà anche la numero 1 Aryna Sabalenka. Il primo incontro lo disputerà contro Rybakina. Il torneo si potrà seguire su Sky, ma anche in chiaro su Supertennis. Streaming per abbonati con NOW e Sky Go.

Le tenniste qualificate alle WTA Finals 2024

Aryna Sabalenka

Iga Swiakek

Coco Gauff

Jasmine Paolini

Elena Rybakina

Jessica Pegula

Qinwen Zheng

Barbora Krejcikova

I gironi delle Finals a Riyad: contro chi gioca Paolini

Le otto giocatrici sono state suddivise in due raggruppamenti, denominati: Gruppo Viola e Gruppo Arancione. Jasmine Paolini numero 4 aveva la certezza di evitare Coco Gauff numero 3 e di pescare una tra Sabalenka e Swiatek, ha pescato la prima che è anche numero 1 del mondo. Le altre avversarie saranno: Elena Rybakina e la cinese Zheng.

Gruppo Viola: Sabalenka, Paolini, Rybakina, Zheng.

Gruppo Arancio: Swiatek, Gauff, Pegula, Krejciokova

Il calendario completo delle Finals di tennis femminile

Sabato 2 novembre: prima giornata gironi

Domenica 3 novembre: prima giornata gironi

Lunedì 4 novembre: seconda giornata gironi

Martedì 5 novembre: seconda giornata gironi

Mercoledì 6 novembre: terza giornata gironi

Giovedì 7 novembre: terza giornata gironi

Venerdì 8 novembre: semifinali singolare e doppio

Sabato 9 novembre: finale singolare e finale doppio

Come funzionano le WTA Finals 2024

Le Finals hanno un funzionamento semplice. Non c'è il classico formato tennistico da dentro o fuori. Le otto giocatrici sono suddivise in due raggruppamenti. Le prime due di ogni girone passano alle semifinali, le vincenti delle semifinali giocheranno ovviamente la finale che avrà in palio un prestigioso titolo e un assegno enorme. Contemporaneamente a Riyadh si terrà anche il torneo di doppio, che vedrà impegnate Paolini e Sara Errani.