Navarro sconvolge Zheng nel saluto alle Olimpiadi: “Le ho detto che non la rispetto. È spietata” Emma Navarro è stata sconfitta negli ottavi di finale del torneo olimpico di tennis dalla cinese Zheng. Dopo la partita la giocatrice americana è stata durissima con Zheng, che ha risposto a tono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Per il tennis americano il torneo di singolare femminile è stato disastroso ed è quello delle occasioni mancate. Perché hanno perso tre delle quattro giocatrici. Pegula ko al secondo turno, Emma Navarro e Coco Gauff agli ottavi. É rimasta solo Danielle Collins, che appare condannata alla sconfitta con Iga Swiatek. Navarro aveva una grossa chance, ma ha perso con la cinese Zheng. Sconfitta amara in campo e bagarre a parole tra le due giocatrici, che in conferenza stampa non si sono risparmiate.

Navarro manca un matchpoint, Zheng ai quarti

La partita tra Navarro e Zheng aveva in palio i quarti di finale, e soprattutto la sfida con Kerber. Quello è un lato di tabellone sguarnito dopo il forfait di Rybakina. L'incontro è stato durissimo. 2h30′ per fare due set, un tie-break vinto a testa e un matchpoint mancato da Navarro, poi Zheng straripa e vola ai quarti, da favorita contro la tedesca.

L'americana durissima con la tennista cinese

Quando la partita finisce il saluto tra le giocatrici c'è, ma non è cordiale. Quello che Navarro dice a Zheng non si capisce, ma è l'americana a dichiararlo quando si presenta in conferenza stampa e le parole sono severissime. "Cosa le ho detto? Beh, le ho appena detto che non la rispetto come avversaria". Boom. Dardo scagliato: "Penso che affronti le cose in un modo piuttosto spietato. Lo spogliatoio non ha molto cameratismo, quindi è difficile affrontare un avversario del genere, che davvero non rispetto. E le ho detto anche che non so come fa ad avere tutti questi tifosi?".

Per poi chiudere dicendo: "Ma, complimenti a lei, alla fine ha giocato un buon tennis. Ha giocato meglio di me, quindi congratulazioni a lei".

Zheng non si trattiene e risponde duramente a Navarro

Qinwen Zheng che vuole regalare la prima medaglia nel tennis alla Cina ha ascoltato le parole della sua avversaria e risponde con altrettanta durezza: "Mi ha detto che non sa come ho tanti tifosi. Sembra che non sia contenta del mio comportamento nei suoi confronti. Se non è contenta del mio comportamento può venire a dirmelo direttamente. Non lo considererò un attacco perché ha perso la partita".