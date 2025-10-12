Vacherot non doveva giocare Shanghai: la sua favola si è compiuta grazie a un tennista italiano

Valentin Vacherot partendo dalle qualificazioni è riuscito a vincere, clamorosamente, il 1000 di Shanghai. Il tennista monegasco è riuscito a giocare il torneo di qualificazioni grazie al forfait di Luca Nardi, involontario angelo custode del monegasco.

Valentin Vacherot ha scritto una pagina di storia del tennis. Il tennista monegasco da numero 204 della classifica ATP è riuscito a vincere il torneo 1000 di Shanghai. Un percorso clamoroso, inaspettato, che gli ha cambiato la vita. E la vita gli è cambiata grazie alla rinuncia di un tennista italiano a giocare le qualificazioni in Cina. Se Luca Nardi non avesse dato forfait Vacherot non sarebbe entrato nelle qualificazioni e la storia sarebbe stata differente.

Dalle qualificazioni al titolo di Shanghai

La storia del giocatore nato nel Principato di Monaco è di per sé incredibile. Sconosciuto ai più, conosciuto solo da quelli che il tennis lo seguono in modo viscerale, ha iniziato il torneo di Shanghai dalle qualificazioni, è entrato di soppiatto, quasi nessuno si è accorto di lui in avvio, poi dopo la vittoria su Bublik ha trovato luce, il successo su Griekspoor è stato frutto di una grande rimonta.

Poi ha vinto contro Holger Rune, Novak Djokovic (nientepopodimeno che) e in finale contro il cugino Arthur Rinderknech. Vacherot da numero 204 passa a numero 40! E in un solo colpo ha guadagnato oltre un milione e duecento mila euro, più del doppio di quanto guadagnato fino a pochi giorni fa nel tennis. Tutti elementi che rendono epica quest'avventura.

Luca Nardi rinuncia e Vacherot entra nelle Qualificazioni

Ma in realtà per far diventare romanzesca l'epopea di Vacherot c'è da aggiungere un altro elemento, quello più clamoroso, ancor che decisivo. Perché il giocatore del Principato di Monaco alle Qualificazioni non avrebbe dovuto partecipare. Un forfait dietro l'altro lo hanno avvicinato al torneo delle Qualificazioni. Poi a poche ore dal via ha rinunciato pure Luca Nardi, che ha dato la possibilità a Vacherot di giocare.

Nardi così si prende una fetta di storia, una fetta importante, e come minimo Vacherot dovrebbe offrirgli una cena. Valentin ha vinto il torneo grazie a sé stesso, ma la spinta all'epico trionfo di Shanghai gliel'ha data, involontariamente Nardi. La vita non cambia con un click, ma con un forfait sì.