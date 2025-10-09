Tennis
Holger Rune esplode a Shanghai, se la prende con tutti e urla parole furenti pure a Panichi

Il tennista danese durante la partita dei quarti di finale del 1000 di Shanghai con Vacherot è esploso prendendosela con tutto il suo staff, incluso il preparatore Marco Panichi.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Il sogno di Valentin Vacherot a Shanghai continua. Il tennista monegasco proveniente dalle qualificazioni, e che gioca da numero 204 della classifica ATP, si è qualificato addirittura per le semifinali, giocherà contro Novak Djokovic. Vacherot nei quarti è riuscito a vincere in rimonta con Holger Rune, che nel corso del terzo set ha avuto uno sfogo molto forte nei confronti del suo angolo, prendendosela anche con il suo preparatore atletico: Marco Panichi, ex preparatore di Sinner.

Rune perde in tre set con Vacherot a Shanghai

Rune ha disputato una stagione ampiamente altalenante, ha avuto anche tanti problemi fisici e ingaggiando Panichi prova a risolverli. Ci vorrà del tempo. A Shanghai aveva una grande occasione per colmare il gap con i primi, sperare ancora di potersi qualificare per le ATP Finals in un torneo ricco di sorprese. Contro Vacherot era favoritissimo, vince il primo set facile, ma nel secondo set si fa imbrigliare. Perde il tie-break. Nel terzo viene meno sul più bello, perdendo 6-4. Nel mezzo del terzo set Rune perde il controllo.

Rune è una furia, se la prende con tutto il suo staff

Il tennista danese, quando capisce di essere nei guai, ha un vero e proprio sfogo. Perde il controllo e rivolgendosi al suo staff usa parole durissime. Li manda letteralmente a quel paese, urlandolo a chiare lettere in un paio di occasioni. Le inquadrature piombano direttamente su Panichi, e così pare che gli strali siano tutti per lui. Rune è una furia. Panichi è impassibile.

Immagine

Sapeva bene, da consumato uomo di tennis, che ora sarebbe stato al fianco di un tipino totalmente diverso da Sinner, con il quale ha lavorato per quasi un anno, e sotto certi versi, quelli caratteriali, molto più vicino invece a Novak Djokovic. Panichi non dice nulla. Rune continua a infuriarsi prima di riprendere la via del campo e avviarsi verso la fine della partita, persa amaramente. Un'altra occasione gettata al vento.

Tennis
