Un algoritmo svela chi ha il miglior tabellone a Wimbledon grazie all’intelligenza artificiale Un algoritmo con il sostegno dell’intelligenza artificiale mostra il possibile percorso dei tennisti italiani e non a Wimbledon. Ecco chi ha il tabellone più facile.

A cura di Marco Beltrami

Il tabellone di Wimbledon è pronto, ora manca solo che si apra il sipario sull'edizione 2023 dei Championship. Quante chance hanno i tennisti italiani Jannik Sinner, Berrettini, Musetti, Sonego e così via di arrivare fino in fondo nel prestigioso e storico torneo dello Slam? Un'indicazione in tal senso arriva da un algoritmo che utilizza l'intelligenza artificiale. Grazie a questo strumento è possibile fare delle previsioni e capire chi ha il percorso più facile sulla carta.

Questa possibilità è garantita dal sito ufficiale di Wimbledon. Accedendo al tabellone del torneo, sia quello maschile che quello femminile, è possibile per ogni giocatore disporre della "facilità" della cavalcata fino alle fasi finali. Un sistema che sfrutta le statistiche, e soprattutto l'intelligenza artificiale che permette di raccogliere una gran mole di dati e di disporre degli stessi in tempi brevi. Qual è il giocatore favorito da un tabellone più alla portata? Secondo l'algoritmo è il numero uno al mondo Carlos Alcaraz il giocatore con la strada più in discesa verso la finale, seguito a sua volta da Novak Djokovic e da Casper Ruud. Situazione curiosa quest'ultima visto che il norvegese non ha nell'erba la sua superficie preferita.

E gli italiani? Tra i nostri rappresentanti il giocatore che secondo l'algoritmo di Wimbledon ha più possibilità di andare avanti nel torneo è il numero uno azzurro, ovvero Jannik Sinner che ha il settimo tabellone più favorevole. Secondo le previsioni il tennista altoatesino 8a testa di serie e reduce dagli allenamenti con Novak Djokovic, dovrebbe incrociare sul suo cammino secondo i pronostici dell’intelligenza artificiale, nell’ordine Kecmanovic, Evans, Fritz, Ruud e poi in semifinale proprio Nole che nella scorsa edizione lo ha battuto ai quarti di finale e rappresenta senza dubbio l'ostacolo più duro.

Per quanto riguarda gli altri tennisti italiani più quotati, Berrettini e Sonego che si affronteranno al primo turno avranno un tabellone "neutrale" quindi molto equilibrato e anche difficile da valutare. Non semplice quello di Musetti che per spingersi più in là e raggiungere la seconda settimana di partite avrà bisogno di più di un'impresa. Per Lorenzo 17 tabellone più facile, con questi i possibili avversari tutti abbastanza complicati Isner, Hurkacz, Djokovic, Bublik e Ruud. Il confronto con il serbo in particolare sembra davvero essere un possibile sbarramento, ma attenzione anche alla semifinale, dove Ruud è dato per favorito nonostante appunto la sua attitudine non proprio eccellente sull'erba. Al suo posto, poco probabile, potrebbe esserci Jannik Sinner.