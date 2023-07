Wimbledon 2023, il tabellone aggiornato maschile e femminile del torneo di tennis Il tabellone di Wimbledon 2023 di tennis: Berrettini al secondo turno, Sinner e Musetti nella parte bassa con Djokovic. Ecco il programma completo del torneo e le partite degli italiani.

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Wimbledon 2023, terza prova del grande slam, è in programma dal 3 al 16 luglio sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club di Londra. Tre i i tennisti azzurri nel main draw maschile: Berrettini, Sinner e Musetti.

Matteo Berrettini ha battuto Sonego in una partita infinita: il tennista romano si qualifica al secondo turno dove affronterà De Minaur. Vittorie per Musetti e Sinner che hanno eliminato Munar e Schwartzman: il carrarino affronterà Hurkacz al terzo turno mentre Sinner giocherà contro Halys.

La testa di serie numero 1 è Carlos Alcaraz, Kyrgios costretto al ritiro. Il torneo sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva da Sky e sarà visibile in streaming tramite Sky Go e NOW.

Il tabellone di Wimbledon 2023: Sinner e Musetti nella parte di Djokovic

Jannik Sinner è una delle principali otto teste di serie ed è finito nel quarto migliore possibile, quello presidiato da Casper Ruud, il meno erbivoro dei primi 50 al mondo. In basso c'è anche Lorenzo Musetti.

La parte alta è più equilibrata. Ovviamente c'è Alcaraz, testa di serie numero 1, dalla sua parte de Minaur e Zverev, ma pure Tiafoe e Berrettini che al primo turno sfiderà Sonego. Il tabellone maschile e quello femminile sono disponibili in pdf.

Il tabellone maschile di Wimbledon – Parte alta

Il tabellone maschile di Wimbledon – parte bassa

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Il torneo inizierà lunedì 3 luglio e sul centrale per primo giocherà Djokovic, che sfiderà Cachin, che avrà un grande onore. La finale maschile è in programma il 16 luglio, quella femminile il giorno precedente. Gli incontri sul campo centrale inizieranno alle ore 14 per i primi dieci giorni. Poi il via sarà alle ore 15. Mentre sui campi secondari, sempre dal 3 al 10 luglio le partite prenderanno il via alle 12:30.