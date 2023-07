Wimbledon, oggi Sinner-Djokovic in semifinale: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo per le semifinali maschili Sinner-Djokovic e Alcaraz-Medvedev. Questa è una giornata importante perché solo per la terza volta nella storia c'è un giocatore italiano in semifinale ai Championships. Sinner aprirà il programma sul centrale contro Djokovic, che aveva già sfidato un anno fa nei quarti. A seguire si disputerà l'altra semifinale Alcaraz-Medvedev. Le semifinali si potranno seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201. Streaming visibile su Sky Go e NOW, da parte dei rispettivi abbonati.

Il programma di oggi a Wimbledon

ore 14:30 Sinner-Djokovic

a seguire: Alcaraz-Medvedev

Sinner-Djokovic oggi in TV a Wimbledon: orario e dove vederla

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno nel pomeriggio nella semifinale di Wimbledon. L'incontro inizierà alle ore 14:30 sul campo centrale. La partita si potrà seguire in diretta TV su Sky, che manderà in onda in esclusiva l'incontro sui canali 201 (Sky Sport Summer) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming possibile per gli abbonati con Sky Go e NOW. Telecronaca di Pero e Bertolucci.

Dove vedere la partita di Alcaraz contro Medvedev al torneo di tennis in diretta TV

La semifinale della parte alta del tabellone invece la disputeranno Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, rispettivamente numero 1 e 3 del tabellone. La partita inizierà subito dopo quella tra Djokovic e Sinner. Alcaraz-Medvedev non inizierà prima delle 17:30 e andrà in onda su Sky, sui canali 201 e 203. Streaming con Sky Go e NOW. Telecronaca di Boschetto e Ljubicic.

Le semifinali maschili di Wimbledon: orari e programma

Questo è il giorno delle semifinali del torneo di Wimbledon. Scenderanno in campo prima Jannik Sinner e Novak Djokovic, per la partita che tutti gli appassionati italiani attendono. L'incontro prenderà il via alle ore 14:30, seguirà poi la sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0