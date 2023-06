Alcaraz vince anche sull’erba: Carlos conquista il Queen’s e torna numero 1 ATP, superato Djokovic Battendo con il punteggio di 6-4 6-4 Alex de Minaur, Carlos Alcaraz si è aggiudicato il torneo ATP 500 del Queen’s. Il primo successo da professionista sull’erba porta Alcaraz nuovamente al 1° posto della classifica ATP, superato Djokovic.

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo del Queen's. Grazie al successo ottenuto nello storico torneo londinese il tennista spagnolo ritorna al numero 1 della classifica ATP. Alcaraz in finale si è imposto in due set sull'australiano De Minaur.

La sua candidatura per Wimbledon la pone, magari non con enorme forza. Ma chi vorrà vincere a Londra dovrà fare i conti anche con Carlos Alcaraz che ha mostrato di essere un giocatore di altissimo livello anche sull'erba. Questo è il primo successo sui prati per lo spagnolo che al Queen's ha battuto tutti avversari di buonissimo livello. Un successo dietro l'altro fino alla finale con De Minaur, che solo nell'ottavo game del primo set ha avuto una chance quando sul 30-40 e 4-3 in suo favore ha avuto una palla break. Mancata quella è stato superato da un Alcaraz, costante e regolare che in ogni momento importante ha alzato il livello.

I numeri di Alcaraz sono eccezionali. Questo è l'undicesimo titolo in carriera, il quinto di questa stagione, nella quale gli è mancato finora solo lo Slam. Ha vinto Buenos Aires, il 1000 di Indian Wells, Barcellona e il 1000 di Madrid. E grazie a tutti questi punti è diventato nuovamente numero 1 della classifica ATP, a scapito di Djokovic, proprio nella settimana che precede il torneo di Wimbledon. Cambia poco. Perché numero 1 e numero 2 sono ai lati opposti del tabellone, ma intanto a 20 anni Carlos Alcaraz vedrà aumentare le sue settimane al vertice.

A vent'anni Alcaraz ha già vinto 11 tornei, una prova dello Slam, e ha vinto pure sull'erba. Ora gli manca solo il successo nei tornei indoor. Facile pensare che il prossimo autunno colmerà anche quella lacuna e cancellerà lo zero da quella casella.