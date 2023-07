Wimbledon, oggi Alcaraz-Rune e Medvedev-Eubanks in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo di Wimbledon di tennis: in campo non ci sono italiani, con Sinner che è già qualificato alla semifinale. In programma i quarti di finale con la partita tra Alcaraz e Rune che si giocherà sul centrale non prima delle 16 dopo la partita tra Jabeur e Rybakina. Si affrontano anche Eubanks e Medvedev sul campo numero 1 non prima delle 15:30 dopo Keys-Rybakina. Le partite dei quarti si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky Go e NOW.

Il programma di oggi a Wimbledon



non prima delle 14 Sabalenka-Keys, campo numero 1

non prima delle 14:30 Jabeur-Rybakina, campo centrale

non prima delle 15:30 Medvedev-Eubanks, campo numero 1

non prima delle 16, Alcaraz-Rune, campo centrale

Alcaraz-Rune oggi in tv a Wimbledon: orario e dove vederla

Alcaraz-Rune è in programma oggi a Wimbledon non prima delle 16 sul campo centrale, con l'orario che dipenderà dalla fine di Jabeur-Rybakina. La partita dei quarti si potrà vedere in esclusiva su Sky e in particolare su uno dei canali dedicati, 201, 251, e così via. Per la diretta streaming appuntamento sull'app Sky Go riservata agli abbonati Sky e sulla piattaforma NOW.

Dove vedere la partita di Medvedev contro Eubanks al torneo di tennis in diretta TV

Il match dei quarti tra Medvedev e Eubanks si giocherà sul campo numero 1 di Wimbledon, non prima delle 15:30 dopo la sfida tra Sabalenka e Keys. Diretta TV su Sky su uno dei canali dedicati al torneo, e streaming in esclusiva su Sky Go oppure su Now, acquistando il biglietto dell'evento.

Oggi in campo anche Jabeur, Rybakina, Sabalenka e Keys: orari e programma

In campo oggi anche le due partite dei quarti di finale femminili tra Jabeur e Rybakina e Sabalenka e Keys. La prima è in programma sul centrale alle 14:30, mentre la seconda si giocherà alle 14 sul campo 1.

