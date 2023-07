Medvedev scatenato a Wimbledon, prima colpisce un cameraman poi minaccia l’arbitro: “Dimmelo dopo” Medvedev protagonista dell’ennesimo show della sua carriera, a Wimbledon, contro l’arbitro. Tutto è nato da una pallinata ad un cameraman.

A cura di Marco Beltrami

Quando gioca Daniil Medvedev l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Anche a Wimbledon il tennista russo si è reso protagonista di uno dei suoi soliti siparietti, questa volta contro l'arbitro. Tutto è andato in scena in occasione della partita dei quarti di finale contro Eubanks, molto tirata.

Medvedev aveva iniziato bene il match, confermando il pronostico che lo vedeva favorito contro l'outsider americano. Le cose per lui si sono messe male, dopo che Eubanks giocando un tennis notevole ha pareggiato i conti dei set vincendo il secondo. Situazione molto combattuta con il terzo set che ha preso una brutta piega, sul risultato di 3-3 con tre palle break per lo statunitense.

Innervosito da un punto perso, Medvedev se l'è presa con una palla vagante che è finita poi per colpire un cameraman presente a bordocampo. La situazione non è passata inosservata con il giudice di sedia che ha richiamato il giocatore russo: riscontrata una violazione del codice per comportamento antisportivo.

Niente di particolarmente grave se pensiamo che in altri casi si è arrivati persino alla squalifica dei giocatori. Medvedev si è prontamente scusato per la situazione assolutamente involontaria.

La decisione però ha comunque mandato su tutte le furie Medvedev, che probabilmente già frustrato per il momento no in campo si è sfogato contro il giudice di sedia. Dopo essersi avvicinato alla postazione dell'arbitro, ecco il plateale rimbrotto con il russo che ha fatto ricorso al francese per farsi capire bene dal suo interlocutore Damian Dumusois.

Non sono mancate parole forti, al termine del fitto conciliabolo con un Medvedev molto nervoso: "Come mi parli? Parlami così dopo la partita e vediamo". Insomma un tono minaccioso da parte del russo che comunque non ha ricevuto ulteriori sanzioni. Poco dopo è capitato un episodio simile, con un tentativo di risposta maldestro di Daniil che ha centrato una tifosa presente sugli spalti. Dopo le scuse, Medvedev ha ripreso l'arbitro chiedendogli polemicamente: "Ora non mi punisci?".