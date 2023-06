Sinner prima scherza poi lascia di stucco Djokovic in campo: Nole lo esalta in italiano Sinner e Djokovic si sono ritrovati sull’erba di Wimbledon per un allenamento. Dopo gli scherzi fuori, Nole ha esaltato Jannik in italiano.

Ancora pochi giorni e poi si aprirà il sipario su Wimbledon. Molti tennisti sono già a Londra e si stanno preparando al meglio per l'esordio sull'erba dei Championship. Tra questi ci sono anche Novak Djokovic e Jannik Sinner che hanno regalato spettacolo in vista dell'esordio, dimostrando di essere già "caldi" dentro e fuori dal campo da tennis

Da Wimbledon a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sono ritrovati su quell’erba che “assaggiarono” l’anno scorso, nella sfida dei quarti di finale (secondo confronto tra i due dopo quello di Montecarlo 2021). In quell’occasione a trionfare fu Nole che dopo aver perso i primi due set, riuscì ad imporsi in rimonta in cinque set. Un match spettacolare, che spianò poi la strada all'ennesimo trionfo del campione serbo.

In un contenuto che ha fatto capolino sui social si può vedere l'incontro dietro le quinte tra i due giocatori con i loro staff al seguito. Scambio di parole in italiano e saluti cordiali: "Ciao come stai tutto bene?", con Novak che conosce benissimo la nostra lingua. Poco dopo i due scherzano con un riferimento alla proverbiale gestualità degli italiani. Si può sentire infatti Sinner dire in inglese: "Lui parla con le mani", con tanto di gesto con la mano.

Archiviati gli scambi di cortesie i due si sono concentrati sul lavoro, con l'occasione privilegiata di allenarsi sul campo centrale di Wimbledon con una serie di scambi che sono stati poi immortalati sul canale ufficiale del torneo. Due in particolari le azioni di gioco che si possono ammirare, entrambe con lo stesso esito.

Dopo una serie di colpi è Jannik ad avere la meglio, con due dritti eccezionali. Passanti formidabili da parte del giocatore italiano che buca il suo blasonato avversario che non può far altro che urlare “Bella” e riconoscere il valore di Sinner per due volte. Buone notizie insomma per quest'ultimo che è sembrato in grande spolvero dopo lo spavento dell'infortunio di Halle nel match contro Bublik.