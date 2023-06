L’infortunio di Jannik Sinner prima di Wimbledon: cosa è successo e quando rientra Jannik Sinner ha riportato l’ennesimo infortunio muscolare. Sinner è stato costretto a ritirarsi contro Bublik nei quarti di Halle e tra 10 giorni inizia Wimbledon.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner si è ritirato nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Halle mentre stava giocando con il kazako Bublik, che dopo aver vinto il primo set e vinto i due game d'apertura del secondo ha ottenuto la qualificazione alle semifinali. Un peccato. In primis perché Jannik aveva un buon tabellone, ma soprattutto perché alle porte c'è Wimbledon. E ora l'allarme suona.

L'infortunio di Sinner oggi contro Bublik

Sulla carta l'italiano era favorito con Bublik, ma quando è sceso in campo Jannik ha capito subito che si sarebbe trovato davanti la miglior versione del kazako che a tratti è stato ingiocabile. Sinner ha provato a frenarlo, ma sul più bello è svampato. Break nel dodicesimo gioco e 7-5 per il kazako.

Quando il set finisce l'azzurro accusa un problema, ha sentito probabilmente tirare mentre cercava di raggiungere un colpo dell'avversario. Non si capisce se il problema è all'inguine o alla gamba. Esce dal campo per un trattamento medico. Rientra dopo pochissimi minuti. Parla con Cahill, il suo coach, gli spiega cosa è successo. Jannik gioca due game prima di ritirarsi. Bublik in semifinale. Sinner è fuori e soprattutto è infortunato.

Come si è infortunato il tennista

Di sicuro Sinner ha riportato un infortunio muscolare. Per sapere cosa si è fatto esattamente c'è bisogno degli esami strumentali. Si spera, ovviamente, che sia qualcosa di poco conto. Magari una contrattura, che si può risolvere già nell'arco di pochi giorni. Il rischio naturalmente è grosso. Perché se invece questo fosse un problema serio allora Sinner sarebbe a rischio Wimbledon, che inizierà tra dieci giorni, esattamente lunedì 3 luglio.

Le ipotesi sul rientro di Sinner prima di Wimbledon

Al momento non ci sono dunque notizie concrete. Tocca attendere. Il timore è forte. Nessuno spera che Sinner debba essere costretto a fermarsi. Ma al di là di tutto va a messo a verbale l'ennesimo infortunio per Jannik che quest'anno ha rinunciato ad alcuni tornei ed ha abbandonato in corso d'opera Barcellona e che lo scorso anno era stato costretto a fermarsi in diversi momenti della stagione.