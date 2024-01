Tsitsipas sbalorditivo agli Australian Open: fa punto colpendo oltre la rete, ma è tutto regolare Stefanos Tsitsipas protagonista di un punto eccezionale contro Bergs, al limite quasi del regolamento. Il tennista greco eccezionale per riflessi ed equilibrio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli Australian Open di Stefanos Tsitsipas sono iniziati in modo particolare. Il numero 7 del mondo avrebbe dovuto esordire contro il nostro Matteo Berrettini, e invece dopo il ritiro a sorpresa dell’azzurro, si è ritrovato a giocare al primo turno contro il belga Bergs, 130° nel ranking. Un match in cui ha realizzato un punto che si candida seriamente a rientrare tra i più belli e particolari della stagione, appena iniziata.

Tutto è avvenuto in un momento cruciale per la partita, in avvio di secondo set, quando Tsitsipas stava cercando di risollevarsi dopo aver perso a sorpresa il primo set. In vantaggio di un game, Stef ha avuto la palla break per il possibile 2-0. Scambio durissimo con il suo avversario, con il botta e risposta da fondo che si è concluso a rete. Per rompere gli indugi infatti Bergs è andato in avanti, mettendo pressione al greco che ha tentato il passante. La volée del suo avversario si è trasformata in un colpo assolutamente a sorpresa.

L'effetto dato alla pallina infatti, l'ha fatta rimbalzare prima nella metà campo di Tsisipas e poi tornare indietro dal lato di Bergs. Il giocatore ellenico, abile a leggere la situazione, si era fiondato nei pressi della rete e con un'elasticità e prontezza di riflessi notevole è riuscito a colpire la palla quando era in aria nella metà campo di Bergs. Deviazione complicata a mandare la stessa in un punto irraggiungibile per il belga e sforzo eccezionale per restare in equilibrio senza toccare la rete. Ma è tutto regolare?

Stando al regolamento sull'invasione di campo, la giocata è assolutamente lecita. Infatti i tennisti non possono colpire la pallina prima che superino la linea immaginaria della rete e inoltre non possono toccare né la rete né il campo avversario con qualsiasi parte del corpo o della racchetta se la palla è in gioco. Un'eccezione però è rappresentata nel caso specifico in cui la palla torna indietro dopo il primo rimbalzo nella metà campo avversaria: in questo caso i giocatori possono colpire la sfera anche superando la linea immaginaria della rete, proprio come fatto da Tsitsipas, senza toccare però la rete stessa e fare dunque invasione.

La reazione di Bergs a questa giocata la dice lunga sulla stessa: mano sulla bocca e incredulità per il tennista che pensava di avere già vinto il punto e scongiurato il pericolo di un break, rivelatosi poi sanguinoso. Nell'intervista post-partita, Tsitsipas è stato chiamato in causa sul punto in questione, celebrato in campo quasi con freddezza: "Quello scatto è stato straordinario. Non so nemmeno come ho fatto a realizzare quello scatto… immagino che il fatto di non voler arrendersi e il semplice fatto di provarci mi abbia dato quel punto. Penso che abbia dato una svolta alla partita".