Truccava gli incontri, squalificato a vita l’arbitro di tennis: “Facilitava vincite sulle scommesse” Un arbitro ha truccato i punteggi di 16 incontri con l’obiettivo di facilitare vincite nelle scommesse: Fabián Carrero squalificato a vita dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA).

A cura di Vito Lamorte

Lo sport dovrebbe essere sempre associato a valori come la solidarietà, la lealtà, il rispetto della persona e delle regole. Purtroppo, però, spesso e volentieri questo non avviene e ci si ritrova con situazioni che vanno ben oltre l'immaginazione.

L'arbitro dominicano Fabián Carrero è stato punito con la radiazione da ogni attività sportiva collegata con gli organismi ufficiali del tennis per aver manipolato i punteggi in 16 incontri. Questo è quanto riportato dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA). L'indagine portata avanti da diversi mesi ha stabilito che in otto partite del torneo ITF M15 giocate nella Repubblica Dominicana, tra novembre e dicembre 2019, Carrero ha manipolato il punteggio 16 volte con l'obiettivo di facilitare vincite nelle scommesse.

L'arbitro era già stato sospeso dall'International Tennis Federation dal primo marzo 2022 perché, secondo quanto riporta sempre l'ITIA, le sue manipolazioni hanno ripetutamente violato il Tennis Anti-Corruption Program (TACP).

L'organismo, nella nota ufficiale pubblicata nelle scorse ore, ha tenuto a precisare che "la sanzione comporta il divieto permanente per Carrero di arbitrare o partecipare a qualsiasi torneo di tennis organizzato o riconosciuto dagli organi di governo di questo sport".

L’ITIA ha accusato Carrero di aver manipolato il punteggio delle partite con un dispositivo portatile "per facilitare le vincite sulle scommesse". È stato sospeso dal marzo dello scorso anno mentre il caso procedeva, ora non può più arbitrare o partecipare a eventi organizzati dagli organi di governo del tennis.

In base a quanto scoperto l'arbitro dominicano aveva violato due clausole del TACP 2019 in otto partite: la prima fa riferimento al fatto che "nessuna persona deve, direttamente o indirettamente, tentare di manipolare l'esito di qualsiasi evento" e la seconda al fatto che bisogna denunciare i tentativi di corruzione per stravolgere i risultati delle gare ("nel caso in cui una persona venga contattata da qualcuno che offra denaro, benefici o corrispettivi per influenzare o tentare di influenzare l'esito di qualsiasi evento, […] sarà obbligo della Persona Collegata o della Persona di Supporto al Torneo segnalare tale incidente al TIU [ora ITIA] il prima possibile").

La sanzione sancisce che a Carrero non potrà più arbitrare o partecipare a eventi di tennis organizzati o riconosciuti dagli organismi riconosciuti a livello mondiale.

L'ITIA è un organismo indipendente istituito dagli organi direttivi internazionali del tennis per promuovere, incoraggiare, migliorare e salvaguardare l'integrità del tennis professionistico in tutto il mondo.