Tien si blocca dopo la finale persa contro Sinner, non riesce a parlare: imbarazzo in diretta

Learner Tien ha perso contro Jannik Sinner a Pechino ma ha conquistato il pubblico con la sua timidezza e un discorso interrotto dall’emozione.
A cura di Marco Beltrami
Learner Tien ci ha provato nella finale del torneo di Pechino, ma reggere il ritmo di Jannik Sinner è stato impossibile. Il giovane tennista americano, che diventerà il nuovo numero 36 del mondo, può comunque sorridere per il percorso fatto al China Open. Ha incassato i complimenti del suo avversario e poi, durante la cerimonia di premiazione, ha mostrato il suo carattere, ritrovandosi quasi in difficoltà durante l'intervista.

Le parole di Tien dopo la sconfitta in finale contro Sinner

Tien è partito dalla soddisfazione per questa settimana, che rientra decisamente tra le migliori della sua carriera: "È stata una settimana fantastica. Mi è piaciuto tantissimo. Tutto è stato fantastico da quando sono arrivato in Cina. Questa è la mia prima volta. Sto cercando di assimilare tutto. Finora è stato fantastico. Sono felicissimo. Tutti sono stati così accoglienti da quando sono arrivato. Sono davvero grato a tutti voi. Come ho detto, questo è un lungo processo, a prescindere dal risultato di oggi". Quando però Learner è stato incalzato sulle sue sensazioni ("Sono sicuro che tu vuoi condividere con noi le tue sensazioni"), ecco l'imbarazzo.

Tien si blocca dopo la finale del China Open

Si è letteralmente bloccato il giovane talento statunitense, che non riusciva quasi a parlare e a trovare le parole giuste. Incoraggiato dal presentatore e dall'applauso dei tifosi, Tien ha spiegato: "Ehmm… sono super felice, sono molto timido. Sono un po' emozionato, i tifosi mi hanno sempre sostenuto, è stata un’esperienza incredibile giocare qui, quindi sono grato a tutti".

Sinner vince l'ATP Pechino, battuto Tien 6-2, 6-2: Jannik devastante, 21° titolo in carriera

Se dovesse continuare a giocare così, Tien, come auguratogli anche da Sinner, potrebbe ritrovarsi a giocare moltissime finali e dunque a fare esperienza nelle interviste post-match. Una volta sbloccatosi, poi, complimenti per tutti, in primis per il suo avversario: "Prima di tutto, congratulazioni a Jannik per aver vinto di nuovo, spero che continui così nel resto della stagione. Voglio ringraziare tutto lo staff del torneo, tutti i coordinatori. È stato un torneo organizzato benissimo, grazie a tutti. Un grande grazie al mio team, qui con me, e alla mia famiglia a casa, per il sostegno e la fiducia. Sono grato a tutti loro. Il loro supporto è molto importante per me. Voglio ringraziare Michael Chang (il coach, ndr). Sono grato a Dio per avermi dato l’opportunità di giocare su un palcoscenico del genere. Mi sento fortunato e molto grato".

