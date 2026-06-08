John McEnroe non crede che Maja Chwalinska sappia chi sia, lei gli dà la prova: cita un suo sfogo in campo

John McEnroe si è trovato a parlare con Maja Chwalinska dopo la finale persa al Roland Garros e non poteva credere che la 24enne polacca sapesse realmente chi fosse. Al che lei si è giocata uno dei classici sfoghi del campione americano contro il malcapitato arbitro di turno: una prova definitiva…

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"Are you kidding me?", ovvero "mi stai prendendo in giro?": Maja Chwalinska lascia di stucco John McEnroe, rispondendo ai suoi dubbi circa il fatto che lei davvero sappia chi è col riproporre uno dei suoi classici sfoghi diretti al malcapitato arbitro di turno. Non iconico come il leggendario "you cannot be serious", ma ben noto a tutti gli appassionati di tennis che hanno adorato ‘The Genius' e il suo stile di gioco inimitabile.

Nel ‘pacchetto' del focoso John c'erano anche i momenti in cui perdeva completamente la brocca di fronte a una chiamata secondo lui non corretta (e ovviamente a lui sfavorevole) ed è proprio quell'aspetto del McEnroe furioso che tira fuori la polacca al tavolo di ‘TNT Sports' dopo la finale persa al Roland Garros con Mirra Andreeva.

Maja Chwalinska risponde pronta a John McEnroe: "Ma davvero sai chi sono?", "Are you kidding me?"

"È fantastico avere John McEnroe accanto a me", dice la Chwalinska, al che McEnroe la interrompe: "Ma davvero sai chi sono?". Qua Maja lo fissa e gli dice la frase che non lascia dubbi: "Are you kidding me?". "No, dico sul serio!", ribatte l'ex numero uno al mondo. "Certo che lo so – replica lei – Ho 24 anni? Sì, ma quando ero più giovane guardavo tantissimo tennis, soprattutto quello vintage. E quindi sì, so perfettamente chi sei".

A quel punto ‘Macca' confessa tutta la sua ammirazione per la polacca, che in un sol colpo ha guadagnato quasi 100 posizioni nel ranking WTA, salendo al 21° posto: "Lei gioca ‘old school'. Mi piace tantissimo il tuo modo di giocare, perché anch'io avevo lo stesso problema: non riuscivo a spazzare via gli avversari dal campo e non ero molto alto, quindi dovevo inventarmi delle soluzioni".

Chiude il siparietto la Chwalinska: "Già, ma tu avevi un servizio migliore del mio, questo è sicuro. Però io ero decisamente più composta di te!". Diciamo che trovare qualcuno meno ‘composto' di John McEnroe nella storia del tennis non è facile…