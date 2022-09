Tiafoe accusato di aver mancato di rispetto a Federer capovolge tutto: “È Roger a doversi scusare” Dopo la Laver Cup Tiafoe si è difeso dalle critiche anche feroci per il comportamento nell’ultima partita di doppio di Federer, e lo ha fatto in modo brillante.

A cura di Marco Beltrami

La Laver Cup si è conclusa con il primo storico successo del Team World sul Team Europe. L'edizione 2022 del torneo però sarà ricordata per sempre non per i risultati, quanto per essere stata il palcoscenico per l'addio al tennis di Roger Federer. Emozioni a non finire, per il commosso tributo al leggendario tennista svizzero che si è congedato giocando in coppia con il suo rivale di sempre-amico Nadal contro la coppia americana Tiafoe-Sock. A rovinare l'atmosfera di festa, e le celebrazioni sono state le feroci polemiche scatenatesi anche sui social, con i due giocatori a stelle e strisce oggetti di insulti, anche beceri.

Subito dopo la conclusione del match vinto in rimonta dal Team World infatti, si è scatenato un dibattito sull'atteggiamento di Francis Tiafoe e Jack Sock. Da una parte infatti c'è stato chi li ha esaltati per aver giocato in maniera "normale", senza alcuna concessione agli avversari e in particolare a Federer in quello che è stato il suo "ultimo ballo". Dall'altra chi li ha pesantemente attaccati per non aver ceduto il passo a Rafa e soprattutto Roger nel suo match di fine carriera. Dito puntato anche sul loro modo di giocare, mirando spesso al corpo per cercare di fare il punto: una situazione normale nel doppio, ma che in quest'occasione è stata letta come una mancanza di rispetto.

Le critiche, anche pesanti come quelle per esempio di Panatta ("Di cattivo gusto, volgare e villano he quei due americani tiravano a tutta forza in faccia a Federer e Nadal. Sono dei trogloditi del tennis ma soprattutto due villani nei confronti di due campioni"), sono purtroppo degenerate anche in insulti razziali nei confronti soprattutto di Tiafoe bersagliato sui social network con una violenza verbale incommentabile. Una situazione che ha un po' sporcato quanto di bello si è visto dopo la conclusione del match, con le lacrime di Federer travolto dall'affetto di compagni e avversari in campo, dalla famiglia e dal pubblico.

Tiafoe dal canto suo non si è lasciato destabilizzare da questa situazione ed è rimasto sul pezzo, togliendosi poi l'enorme soddisfazione di contribuire al successo del Team World con un'eccezionale rimonta nella sfida con Tsitsipas, dopo aver annullato quattro match point. Una gioia immensa per il tennista reduce dalla semifinale agli US Open, che nell'intervista post-partita ha parlato inevitabilmente anche di quanto accaduto dopo il match di doppio contro Federer e Nadal.

A chi gli ha chiesto, se sentisse il bisogno di scusarsi con Federer per aver battuto lui e Rafa nell'ultimo match della carriera, l'americano ha risposto con un mix di schiettezza e ironia, davvero brillante: "Non mi scuserò con lui. Ha molto di cui scusarsi lui dopo gli ultimi 24 anni, in cui ha battuto tutti nel Tour". Un modo di scherzare sui successi eccezionali ottenuti dall'elvetico per un Tiafoe che poi ha sottolineato: "Il risultato di questa partita è stato irrilevante, contava solo lui e il tennis ha vinto quella notte".

In conclusione, l'ennesimo dovuto tributo per il campione svizzero da parte di Tiafoe che ha una storia personale molto particolare: "Non mi scuserò ma gli dirò grazie per avermi considerato in questo fantastico evento e per quello che ha fatto per il tennis. È un atto di classe, sono felice di conoscerti, di chiamarti amico, di chiamarti collega e ti auguro il meglio per tutto quello che verrà in futuro".