Insieme a Dominic Thiem, che ha vinto gli US Open, e Nole Djokovic che ha trionfato per la quinta volta agli Internazionali d'Italia di Roma, il tennista di cui si è parlato di più nelle ultime settimane è Benoit Paire. Ma a differenza di Thiem e Djokovic il francese non viene citato per successi o exploit. A Roma ha fatto una serie di sceneggiate contro Sinner, a New York non ha giocato perché aveva scoperto di essere positivo e al torneo di Amburgo è sceso in campo, anche se poi si è ritirato, nonostante nei giorni precedenti sia stato trovato due volte positivo al Covid.

Due test positivi, uno negativo. Paire in campo

Il norvegese Casper Ruud, semifinalista al torneo di Roma, stamattina è stato il primo a superare il turno, ha vinto contro Paire in appena 48 minuti, con il punteggio di 6-4 2-0 ritiro. Dopo la partita, in conferenza stampa il tennista francese ha rivelato che nei giorni precedenti era risultato nuovamente positivo al Covid. Due test positivi, poi uno in cui era risultato negativo. A quel punto il marsigliese ha deciso di giocare lo stesso, e soprattutto ha avuto il permesso per scendere in campo.

Sì, sono risultato positivo ai primi due test fatti qui ad Amburgo. Ieri, invece, il test è risultato negativo. Ma le regole sono differenti. L’Atp può spiegarci quali sono queste regole? Perché so che a Parigi ci sono stati giocatori esclusi per la positività dei loro allenatori. Qui in Germania, invece, si può essere positivi, poi negativi e giocare. Per questo ringrazio il torneo e lo staff medico per avermelo permesso, ma ci sono regole che non capisco. L’unica cosa che spero è di finire presto questa stagione e tornarmene a casa.

Positivo agli US Open, ma non a Roma. Roland Garros a rischio

Era stato l'unico tennista escluso dagli US Open ed era stato isolato nella bolla, nessuno poteva incontrarlo. Quando è tornato in Francia ha effettuato un test, risultato negativo, ed è volato a Roma dove ha raccolto tre game contro Sinner e in cui si è fatto notare per un comportamento davvero deprecabile, in particolare nei confronti dell'arbitro, lo stesso Paire si era lamentato perché non voleva giocare di lunedì. E ora doppia positività ad Amburgo, prima di essere negativo. E domenica inizia il Roland Garros, che ha regole molto severe e potrebbe escluderlo.