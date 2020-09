La favola di Schwartzman è finita male. Nole Djokovic ha vinto la finale degli Internazionali d'Italia. Il serbo ha conquistato per la quinta volta il torneo di Roma battendo 7-5 6-3 l'argentino, che aveva eliminato Nadal e Shapovalov. Djokovic vince un altro 1000, il 36° della sua carriera, superato Nadal (35), si prepara nel migliore dei modi al Roland Garros e rende solidissima la prima posizione nella classifica mondiale.

Djokovic batte Schwartzman nella finale di Roma

In questa finale giocata di lunedì Nole Djokovic si è aggiudicato per la quinta volta gli Internazionali d'Italia – il primo nel 2008, l'ultimo fino a oggi nel 2015 (quando batté in due set Federer). Ha sofferto all'inizio Nole, era molto teso e Schwartzman ne ha approfittato, si è portato sul 3-0 con due break di vantaggio, ma non è stato solido, non ha sfruttato il doppio vantaggio ed è stato agganciato dal numero uno del mondo, che lo ha ripreso e nel dodicesimo gioco gli ha strappato ancora il servizio (7-5). Il secondo set è stato rapido, anche bello, con Djokovic che ha fatto il break decisivo nel momento che contava e ha chiuso (6-3).

Djokovic è (quasi) imbattibile

In questo strano 2020 Nole sul campo realmente non è mai stato battuto. Ha un bilancio pazzesco: 31 vittorie e 1 sconfitta, ko che ha subito contro Carreno Busta negli ottavi di finale degli US Open, ma lo spagnolo ha vinto per squalifica. Nole non ha brillato a inizio torneo, ha giocato maluccio con Caruso, Krajinovic e Koepfer, poi ha superato Ruud e Schwartzman. Non ha trovato avversari irresistibili, ma ha sfruttato il tabellone e ha trionfato a Roma.

Grande torneo del finalista Schwartzman

Giocatore di livello da alcune stagioni l'argentino che è stato applaudito ed esaltato sui social anche da Diego Armando Maradona ha disputato un torneo strepitoso. Schwartzman ha battuto nei quarti Nadal, che cercava il 10° titolo a Roma, e poi ha vinto un super match con Shapovalov in semifinale. Ora l'argentino cercherà di ripetersi al Roland Garros e proverà a entrare nella top ten, sarebbe un meritato premio alla carriera.

Finale femminile vinta da Halep in 32 minuti

Senza storia la finale del torneo femminile. Un problema fisico ha impedito a Karolina Pliskova di rendere al meglio. La tennista della Repubblica Ceca si è dovuta arrendere in finale a Simona Halep, che facendo il minimo sindacale si è imposta in appena 32 minuti e ha festeggiato in modo contenuto considerato il ritiro dell'avversaria, 6-0 2-1 ritiro. Secondo successo di fila a Roma per Simona Halep.