Sonego-Nadal oggi a Wimbledon, orario e dove vederla in tv: l’azzurro crede nella qualificazione agli ottavi Lorenzo Sonego oggi affronta Rafa Nadal a Wimbledon per la qualificazione agli ottavi del torneo di tennis. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky e inizierà non prima delle ore 18:30.

A cura di Alessio Morra

Cerca l'mpresa titanica Lorenzo Sonego che oggi affronta Rafa Nadal nel terzo turno del torneo di Wimbledon per la qualificazione agli ottavi del torneo di tennis. La partita si gioca oggi 2 luglio ed è in programma non prima delle ore 18:30. Diretta TV su Sky e in streaming su NowTV in esclusiva per gli abbonati.

All'apparenza è una sfida impossibile: lo spagnolo è uno dei migliori giocatori della storia e insegue il sogno Grande Slam. Nei turni precedenti lo spagnolo non ha brillato e Sonego, che ha dimostrato una buona attitudine sull'erba vincendo i match contro Gaston (mettendo a segno un punto spettacolare) e Kudla, ha più di una chance. Non ci sono precedenti tra l'azzurro e lo spagnolo: la sfida di oggi sarà la prima. In caso di vittoria, Sonego affronterà il vincente di Gasquet-Van De Zanpschulp.

Wimbledon, a che ora gioca Sonego oggi: orario e programma della partita contro Nadal

Il programma della giornata è stato definito e anche questa volta Nadal scenderà in campo sul centrale di Wimbledon. L'incontro con il tennista piemontese è in programma come terzo di giornata sul centrale Quindi orientativamente i due tennisti scenderanno in campo non prima delle 18:30 e giocheranno dopo Gauff-Ansimova e Badosa-Kvitova.

Dove vedere Sonego-Nadal oggi a Wimbledon in diretta TV e streaming

La partita dei sedicesimi tra Lorenzo Sonego e Rafael Nadal sarà trasmessa in diretta TV da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). L'incontro inizierà verso le ore 18:30. In streaming Sonego-Nadal si potrà seguire sia tramite Sky Go che Now, potranno farlo sempre e solo gli abbonati.

I precedenti tra Sonego e Nadal

Sarà la prima sfida ufficiale tra questi due giocatori. Curioso che, nonostante disputino spesso gli stessi tornei, fino a oggi non si sono mai affrontati Rafa Nadal e Lorenzo Sonego, che vivranno la loro prima sfida sull'erba di Wimbledon.

Nadal a caccia dello Slam, sarebbe un'impresa storica

Non ha bisogno di presentazioni Rafa Nadal, uno dei più forti in assoluto di tutti i tempi. Ma Nadal a Wimbledon sta provando a inseguire un traguardo incredibile, un traguardo che nessun tennista realizza dal 1969, quando Rod Laver vinse tutte e quattro le prove del Grande Slam. Il 36enne ha vinto gli Australian Open e il Roland Garros, per proseguire nel sogno deve vincere anche Wimbledon, torneo che ha vinto in due occasioni, però già lontane nel tempo (2008, 2010).