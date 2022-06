Sonego travolge Gaston ed è al terzo turno di Wimbledon: ora può sfidare Nadal Netto successo di Lorenzo Sonego, che ha battuto nei trentaduesimi del torneo di Wimbledon Hugo Gaston. Sabato 2 luglio Sonego potrebbe sfidare sul centrale Rafa Nadal.

A cura di Alessio Morra

Dopo Jannik Sinner anche Lorenzo Sonego si qualifica per i sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon. Un bel successo quello del piemontese che ha vinto nettamente contro il francese Hugo Gaston. Sonego ora dovrebbe sfidare Rafa Nadal, numero due del seeding.

Partiva favorito Sonego, ma Gaston è un avversario ostico, un giocatore imprevedibile, anche se non è certo l'erba la sua superficie preferita. Primo set molto equilibrato, che si chiude al tie-break. Sonego ottiene un mini-break e se lo aggiudica. In quel momento la partita si mette in discesa, discesa relativa, perché Gaston è sempre lì, presente, pronto a sfruttare il minimo errore. Ma l'azzurro è perfetto e con un break per set vince anche la seconda e la terza partita: 6-3 e 6-4. Partita vinta e terzo turno raggiunto.

Lorenzo Sonego ha battuto Gaston e adesso dovrebbe affrontare Nadal.

Ci si aspettava tanto da Berrettini, che purtroppo ha dovuto ritirarsi prima dell'inizio del torneo a causa della positività al Covid, ma l'Italia comunque piazza ai sedicesimi due giocatori. Sinner giocherà venerdì contro l'americano John Isner. Sonego invece sfiderà molto probabilmente Rafa Nadal, lo spagnolo che sta inseguendo il Grande Slam deve però ancora vincere il suo match di secondo turno. Nadal affronterà nel tardo pomeriggio il lituano Berankis.

In questa quarta giornata del torneo di Wimbledon a livello maschile ci sono state le vittorie di Tsitsipas e Kyrgios, che si affronteranno nei sedicesimi, ma anche di Gasquet. mentre nel torneo femminile hanno colto il successo la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 4, e la ceca Petra Kvitova, due volte campionessa ai Championships.