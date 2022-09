Sonego fa un’impresa straordinaria, è in finale all’ATP Metz 2022: Hurkacz battuto in due set Lorenzo Sonego supera Hubert Hurkacz e vola in finale all’ATP 250 di Metz riscattando una stagione complicata. Il polacco, testa di serie numero 2, è uscito sconfitto 7-6 6-4.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lorenzo Sonego supera Hubert Hurkacz e vola in finale all'ATP 250 di Metz riscattando una stagione complicata. Per l'azzurro si tratta della 4ª vittoria in carriera contro un top 10 e della 5ª finale a livello ATP dopo la prima di Eastbourne 2021. Il polacco, testa di serie numero 2, è uscito sconfitto 7-6 6-4. "Sono molto contento, era difficile rispondere a Hurkacz ma ho giocato bene e mi sono goduto ogni momento della partita – ha detto proprio al termine della partita – Sono migliorato ogni gara lavorando tanto col mio coach. Noi stiamo insieme tutti i giorni e condivido con lui questo momento".

Sonego ha trionfato al tie-break nel primo set, mentre nel secondo parziale ha ottenuto il break decisivo al settimo game. Ora aspetta il vincente dell'altra semifinale tra Wawrinka e Bublik. Inoltre, con questa vittoria, Sonego ha fatto anche un favore a Jannik Sinner, che grazie al ko del polacco rientra in Top Ten con Hurkacz che invece scivola all'undicesimo posto del ranking Atp.

Lorenzo Sonego si conquista la prima finale in stagione.

Dopo aver piegato nei quarti lo statunitense Sebastian Korda, ovvero il numero 49 del mondo e in precedenza ‘giustiziere' dell'altro azzurro Lorenzo Musetti, che era la terza testa di serie, il 27enne torinese ha mostrato ancora una volta di essere in una condizione a dir poco ottimale. Ha giocato in modo molto aggressivo un difficile primo set, in cui nessuno dei due riesce a strappare il servizio all'altro arrivando a un durissimo tie-break in cui Sonego la spunta per 7-5.

Leggi anche Sinner eliminato nei quarti dello US Open: ha perso al quinto set dopo una battaglia con Alcaraz

Freddezza e lucidità per il tennista italiano che ha così adottato lo stesso atteggiamento anche nel secondo set, almeno fino al 3-3. L'azzurro strappa il servizio al polacco e volando così sul 5-3. Hurkacz comunque non ha mollato provando a rientrare in partita cercando di mettere in difficoltà il suo avversario, ma Sonego è perfetto e nel suo turno di battuta riesce a chiudere sul 6-4 conquistandosi questa prima finale stagione in cui ad attenderlo ci sarà uno tra Wawrinka e Bublik che si sfideranno nell'altra semifinale.