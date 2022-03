Slovacchia-Italia in Coppa Davis oggi: orari TV e dove vedere Gombos-Sinner e Molcan-Sonego L’Italia in Slovacchia si gioca la qualificazione alla fase finale della Coppa Davis 2022. Sarà Jannik Sinner a guidare la squadra azzurra venerdì 4 e sabato 5 marzo. Slovacchia-Italia sarà trasmessa in TV in chiaro.

A cura di Alessio Morra

L'Italia torna in campo in Coppa Davis. La nazionale azzurra, priva degli infortunati Berrettini e Fognini, sfida la Slovacchia e in palio c'è un posto per la fase finale della manifestazione che nel 2022, cambia leggermente formula. Jannik Sinner guiderà la squadra nella due giorni di Bratislava. Convocati anche Sonego, Travaglia, Musetti e Bolelli. Le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta TV in chiaro e in streaming da Supertennis.

Coppa Davis 2022 di tennis, dove vedere Slovacchia – Italia in TV e streaming

Supertennis trasmetterà in diretta televisiva e in chiaro lo spareggio tra Slovacchia e Italia. Gli appassionati avranno la possibilità di seguire i cinque match di Slovacchia-Italia sul canale 64 del digitale terrestre, ma potranno farlo anche in diretta streaming su SuperTenniX.

Italia in Coppa Davis, orario e programma della partita contro la Slovacchia

Slovacchia-Italia è una delle dodici sfide dei playoff della Coppa Davis 2022. Si gioca a Bratislava sul cemento, ma a livello indoor e questo potrebbe essere un grande vantaggio per l'Italia e in particolar modo per Jannik Sinner che si trova a suo agio in queste condizioni. La nuova formula della Davis prevede per gli spareggi due giorni di gare con quattro singolari intervallati da un match di doppio. Si disputeranno due singolari venerdì, un doppio e poi eventualmente uno o due singolari sabato.

Venerdì 4 marzo , ore 17 primo singolare: Gombos-Sinner

, ore 17 primo singolare: Gombos-Sinner a seguire il secondo singolare: Molcan-Sonego

Sabato 5 marzo , ore 15 doppio: Polasek/Zelaney – Bolelli/Travaglia

, ore 15 doppio: Polasek/Zelaney – Bolelli/Travaglia a seguire: Molcan-Sinner

a seguire: Gombos-Sonego

I convocati dell'Italia di Volandri per la sfida con la Slovacchia

Matteo Berrettini aveva rinunciato alla sfida di Coppa Davis per prepararsi meglio ai 1000 di Indian Wells e Miami, un infortunio però ha complicato i suoi piani e comunque non sarebbe stato disponibile. Un problema muscolare ha portato anche all'esclusione di Fognini. Sinner è la stella, Sonego il secondo singolarista. Bolelli giocherà il doppio, Musetti potrebbe scendere in campo a risultato acquisito, e si spera sia così. Volandri ha scelto Travaglia per l'infortunato Fognini.