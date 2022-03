Sinner soffre ma vince, Sonego perde. Slovacchia-Italia è 1-1 in Coppa Davis Sinner batte in tre set Gombos, ma Sonego perde contro Horavsky. Slovacchia-Italia è in parità, sabato si giocano il doppio e due singolari.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner fa fatica ma alla fine fa il suo e ottiene un altro successo in Coppa Davis, ma a Bratislava perde a sorpresa Lorenzo Sonego e così dopo la prima giornata Slovacchia-Italia è 1-1. Sarà un sabato di passione in cui gli azzurri cercheranno di vincere intanto in doppio e poi di vincere i singolari con Sinner e Sonego, ma considerata la giornata di oggi si prevede una dura battaglia.

Non sembrava certo una passeggiata, considerate anche le assenze di Berrettini e Fognini, ma non pareva insormontabile la trasferta in Slovacchia per l'Italia di Davis che invece ha fatto un'enorme fatica in questa prima giornata. Sinner ha dovuto giocare tre set per piegare la resistenza di Gombos, che d'incanto si è trovato il numero uno della sua squadra dopo il forfait di Molcan, il miglior giocatore slovacco. Proprio l'assenza di Molcan ha forse paradossalmente compattato l'ambiente slovacco e dato forse qualche certezza di troppo all'Italia di capitan Volandri. Sonego si è fatto sorprendere da Horansky, numero 203 ATP, che ha colto il successo più importante di tutta la sua carriera, ed è 1-1.

Sabato si ricomincia, si gioca dalle ore 15. In campo scenderanno i doppisti e questo punto è quello in cui la Slovacchia sembra più forte con la coppia formata da Polasek, uno dei migliori nella specialità, che farà coppia con Zelenay. Bolelli sicuro titolare per l'Italia, al suo fianco forse Sinner. Poi si disputeranno gli altri due singolari con Sinner sicuramente in campo contro Horavsky, si sfideranno i due vincitori della prima giornata. Infine se sarà necessario si disputerà il quinto incontro con Sonego pronto a riscattarsi.