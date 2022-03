Sinner-Bolelli sconfitti in doppio in Coppa Davis dalla Slovacchia, ora all’Italia serve un’impresa In Coppa Davis si mettono male le cose per l’Italia. La squadra azzurra contro la Slovacchia si ritrova sotto 2-1. Il doppio formato da Sinner e Bolelli è stato sconfitto da Polasek e Zelenay.

A cura di Marco Beltrami

Inizia male la seconda giornata di partite in Coppa Davis per l'Italia. La coppia formata da Jannik Sinner e Simone Bolelli, è stata battuta nel match di doppio da quella slovacca formata da Polasek e Zelenay. I due giocatori di casa si sono imposti al tie-break del terzo set, con il punteggio di 6-3, 1-6, 7-6. Un risultato pesante per la squadra azzurra che ora non potrà più concedersi passi falsi. La Slovacchia infatti si trova ora avanti 2-1 e avrà bisogno di un'altra vittoria per vincere il confronto e passare al turno successivo. Le speranze dell'Italia sono affidate a Sinner e Sonego, che dovranno vincere gli ultimi due match.

Nel primo set non pochi rimpianti per la coppia italiana che non è riuscita a trasformare nessuna delle quattro palle break a disposizione. 6-3 in favore di Polasek e Zelenay che hanno potuto contare sul supporto del pubblico di casa scatenato. La musica è cambiata nel secondo parziale quando Bolelli e Sinner con un piglio autoritario si sono imposti 6-1, concedendo le briciole agli avversari soprattutto nei propri turni al servizio.

Nella giornata di ieri infatti, il numero 1 azzurro Sinner si era imposto in 3 set su Norbert Gombos, mentre Sonego era stato battuto 7-6, 6-3 da Horansky. Piccolo vantaggio dunque per la rappresentativa anche se ora a decidere il confronto saranno gli ultimi due singolari, attesissimi in cui ci sarà un mescolamento delle carte rispetto alla giornata di ieri con scambio degli avversari. Il terzo set è stato dominato dall'equilibrio, e infatti la sfida si è protratta al tie break dove Polasek e Zelenay hanno avuto la meglio 7-3.

A che ora giocano Sinner e Sonego in Coppa Davis

Sinner che sta facendo letteralmente gli straordinari, e dopo l'esordio di venerdì giocherà il secondo match odierno, se la vedrà contro Horansky, partendo con i favori del pronostico dalla sua parte. Fischio d'inizio non prima delle 17:30. A seguire Sonego invece cercherà il riscatto dopo l'esordio sfortunato contro Gombos. Un match questo che potrebbe risultare decisivo ai fini della qualificazione alla fase finale della più prestigiosa competizione a squadre del tennis maschile.