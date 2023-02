Sinner vola in finale a Montpellier, battuto Arthur Fils: in finale sfiderà Rune o Cressy Jannik Sinner con il punteggio di 7-5 6-2 ha sconfitto il francese Fils ed ha raggiunto la finale dell’ATP 250 di Montpellier. Domenica in finale se la vedrà con Rune e Cressy.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è in finale a Montpellier. Il tennista altoatesino giocherà domenica la prima finale del 2023. Sinner ha sconfitto in due set il talentuoso francese Arthur Fils e domani se la vedrà con il vincente della seconda semifinale, che disputeranno nel pomeriggio l'americano Cressy e il danese Rune, numero 1 del tabellone.

Era ampiamente favorito Jannik, che sapeva di trovarsi un ragazzo di 18 anni dal grande futuro e che aveva vinto brillantemente tre partite. Fils è bravo davvero, fa un po' di fatica in avvio, ma riesce sempre a tenere a bada l'italiano. Sul 5-4 il francese gioca a tutto braccio e si porta sul 15-40. Le sue prime palle break sono anche due setpoint. La partita può girare e gira, ma a favore di Sinner che vince uno scambio lunghissimo per il 40-40 e da lì in poi non c'è più partita. Break, ed è 6-5. In un amen il primo set si chiude, 7-5.

Fils è stanco fisicamente e mentalmente. Non ne ha più. E Sinner rapidamente si porta sul 4-0. Il braccio del francese si scioglie e resta in scia dell'italiano che chiude 6-2 e dopo 1h31′ festeggia il successo e la qualificazione all'ottava finale della carriera, ne ha vinte sei su sette fin qui.

Se Rune confermerà il pronostico domenica gli appassionati assisteranno senz'altro a una grandissima finale, con in campo due dei giovani più forti al mondo. Due tennisti pronti già adesso a conquistare titoli importanti.

Sinner è in grande forma. Dopo aver perso in cinque set negli ottavi degli Australian Open da Tsitsipas si è presentato tirato a lucido in Francia e in due partite giocate ha perso appena dodici game. Gli ottavi non li ha disputati per il forfait di Fucsovics, poi ha superato 6-4 6-1 Sonego, e ora Fils 7-5 6-2. E in Sinner-Sonego i due azzurri hanno dato vita a uno dei punti più belli di sempre.