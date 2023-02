Sinner vince il derby contro Sonego a Montpellier, in semifinale sfiderà il sorprendente Fils Sinner batte Sonego nel derby dei quarti di finale dell’ATP Montpellier e vola in semifinale. Affronterà il giovane francese Fils, partendo con i favori del pronostico.

A cura di Marco Beltrami

Non ci sono state sorprese nel tanto atteso derby italiano ta Sinner e Sonego valido per i quarti di finale dell'ATP 250 di Montpellier. Jannik si è imposto abbastanza agevolmente sul Lorenzo con il punteggio di 6-4, 6-2, conquistando così la semifinale del torneo. Prova molto convincente della seconda testa di serie del tabellone che ha concesso poco all'avversario. Ora sfiderà il sorprendente francese Fils, in un match che lo vede favorito almeno sulla carta.

Il match tra i due azzurri si è rivelato sin dalle prime battute molto equilibrato. Il momento cruciale del primo parziale è arrivato in apertura, quando dopo il botta e risposta in termini di break, Sinner ne ha piazzato un altro allungando sul 4-2. Un vantaggio che l’altoatesino ha mantenuto, annullando una palla break nell’ottavo game e andando a chiudere poi 6-4.

L'esito del set d'apertura si è fatto sentire anche sul secondo con Sonego che ha dato l'impressione di aver accusato il colpo. E infatti Sinner ha messo subito il discorso sui binari giusti strappando il servizio due volte. Molto più incisivo Jannik che è entrato con maggiore frequenza con i piedi nel campo, sbagliando pochissimo. 6-2 e semifinale conquistata da parte del numero 17 della classifica ATP. Da segnalare un bellissimo scambio, molto divertente nel sesto game, con tanto di sorrisi e scambio del cinque a rete tra i due.

Sinner dunque ha confermato il pronostico contro il connazionale, e se la vedrà in semifinale contro il vincitore di un altro derby. Sabato 11 febbraio infatti andrà in scena la sfida contro il sorprendente Fils, entrato in tabellone grazie ad una wild card. Il classe 2004 francese si è tolto la soddisfazione di battere lo spagnolo Bautista e poi Halys. Jannik parte nuovamente favorito contro il numero 163 del ranking che non ha mai incrociato in carriera. Proprio per cercare di capire qualcosa in più del suo prossimo avversario, Fils ha assistito al match tra i due italiani a bordo campo. Nella parte alta del tabellone, la testa di serie numero uno Rune sfiderà Barrere, mentre Coric se la vedrà con Cressy.