Sinner e Sonego giocano il punto dell’anno: è così bello che alla fine esultano entrambi Sinner e Sonego sono stati protagonista di una giocata a dir poco fantastica nel match dell’ATP 250 di Montpellier. Dopo il punto conquistato dall’altoatesino i due si sono dati il cinque.

A cura di Fabrizio Rinelli

Si sono divertiti, hanno giocato e alla fine hanno anche sorriso. La sfida tutta italiana tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner è stata contrassegnata da grandi emozioni. A vincere alla fine è stato l'altoatesino che ai quarti dell'ATP 250 di Montpellier, in un derby tutto azzurro, ha battuto Sonego in 6-4, 6-2 in poco più di un'ora e mezza. Sabato alle 15 Sinner partirà favorito in semifinale contro il 18enne francese Arthur Fils 163 del ranking e in gara con una wild-card.

Quella di Sinner è stata dunque una gara bella e movimentata, specie all'interno del sesto game al secondo set quando i due hanno dato vita a uno scambio bellissimo durato quasi un minuto. Qualcuno l'ha già definito il punto dell'anno per come è stato giocato. L'intensità di quello scambio ha messo in evidenza la bravura e la professionalità di entrambi capaci poi di riconoscere la straordinarietà della loro giocata con un gesto di sportività dal grandissimo impatto emotivo.

Sinner batte e Sonego risponde colpo su colpo all'altoatesino che si becca anche una battuta da sotto le gambe da parte di Sonego. Gesti atletici, concentrazione e grande condizione fisica che hanno esaltato anche il pubblico presente sugli spalti che alla fine ha potuto solo applaudire i due giocatori in campo. Le immagini mostrano proprio Sinner festeggiare il punto correndo immediatamente verso Sonego. I due si danno il cinque data la bellezza di quello scambio che forse nessuno si aspettava. A fine partita proprio Sinner, dopo aver ovviamente abbracciato il suo amico Sonego, ha commentato la partita, quella giocata e in particolare il forte legame d'amicizia tra loro:

"Ci siamo allenati insieme e siamo compagni di Davis – ha spiegato l'altoatesino a fine partita – Mi sono allenato con lui, anche qui ed è un peccato aver giocato contro. È stata la prima volta, ed è stata la prima volta che ho vinto qui all’esordio (dopo due anni, in cui è stato sconfitto all’esordio, ndr)". Sinner ha poi commentato anche il prossimo impegno in programma alla semifinale di Montpellier: "È stato il primo match dopo Melbourne, Sonego aveva già giocato e vinto due partite – spiega – Io non ho giocato, avrei voluto perché ero fermo da tanto tempo". Poi l'analisi su Fils: "Sta giocando un grande torneo e sta bene in campo e ha iniziato bene l'anno, è aggressivo e dovrò giocare al massimo".