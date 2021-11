Sinner va subito fuori a Stoccolma: battuto da Murray due set a zero, ora sarà riserva alle Finals Niente da fare per Jannik Sinner al suo esordio nel torneo ATP 250 di Stoccolma: il 20enne altoatesino è stato subito eliminato negli ottavi di finale dallo scozzese Andy Murray. L’ex numero uno al mondo si è imposto per due set a zero, col punteggio di 7-6(4)/6-3. Adesso Sinner si sposterà a Torino per le Finals, dove ha il ruolo di riserva.

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner ha perso al suo esordio nel torneo di Stoccolma: Andy Murray lo ha battuto negli ottavi di finale per due set a zero: 7-6(4)/6-3 il punteggio. Il 20enne altoatesino si era iscritto all'ATP 250 svedese già sapendo che qualsiasi risultato avesse raggiunto non sarebbe cambiata la sua situazione per le Finals della prossima settimana: la sconfitta di Parigi contro Alcaraz gli era già costata l'esclusione dai primi 8 della Race a vantaggio di Ruud e Hurkacz, così come il forfait di Norrie a Stoccolma lo rendeva già sicuro del nono posto e quindi del ruolo di riserva a Torino. Qualora dunque qualcuno abbia problemi – Tsitsipas ultimamente non è al meglio – Sinner gli subentrerebbe.

Contro l'ex numero uno al mondo Murray, che a 34 anni sta cercando di scrivere per sé una seconda carriera dopo l'intervento di protesi all'anca, l'allievo di Riccardo Piatti è apparso scarico dopo i tanti impegni delle ultime settimane: la rincorsa ad un posto nelle Finals sicuramente lo ha logorato ed i tanti errori nel match di oggi ne sono la dimostrazione. Si è visto un Sinner non all'altezza degli standard cui ci ha abituato e che quest'anno lo hanno portato a fare la storia del tennis italiano vincendo 4 tornei in un anno, impresa mai riuscita prima ad un italiano.

Dopo un primo set molto equilibrato, con una sola palla break annullata da Murray al settimo gioco, il parziale si è deciso al tie-break, vinto per 7 a 4 dallo scozzese. Nel secondo set Sinner ha perso il servizio al terzo gioco e da lì la partita non ha più avuto storia: il ragazzo di San Candido si è arreso al primo match point, perdendo nuovamente il proprio servizio al nono gioco. Adesso si trasferirà a Torino per il ruolo di riserva alle Finals, mentre per Murray il torneo di Stoccolma prosegue: ai quarti di finale lo aspetta lo statunitense Tommy Paul, che ha battuto il connazionale Taylor Fritz.