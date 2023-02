Sinner-Tsitsipas oggi agli ottavi ATP Rotterdam: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas si affronteranno oggi negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il match si disputerà alle ore 19:30 e sarà trasmesso da Sky e SuperTennis.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner oggi affronterà Stefanos Tsistipas negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano, reduce dallo splendido successo di Montpellier, proverà a sfatare il suo tabù. Perché con il greco, testa di serie numero 1 e terzo giocatore nella classifica mondiale (dopo Djokovic e Alcaraz), ha perso le ultime quattro partite giocate. Il match si disputerà alle ore 19:30 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro e in streaming su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire il match anche sui canali Sky.

Il ventunenne di San Candido domenica scorsa ha vinto il settimo titolo ATP della sua carriera, battendo Cressy a Montpellier. Dopo aver trionfato si è trasferito a Rotterdam. Lì ha sconfitto nel primo turno il francese Benjamin Bonzi in tre set. Sinner è approdato agli ottavi di finale di questo torneo 500 che ha un campo di partecipazione incredibile. Così alto il livello che Jannik numero 14 al mondo non è tra le teste di serie. La dea bendata non lo ha aiutato e sfiderà Tsitsipas, il più alto in grado a Rotterdam.

Sinner con Tsitsipas ha vinto solo una volta in sei confronti. Il bilancio pende nettamente dalla parte del greco, che però sa bene quanto sarà duro questo incontro. Sinner ha perso l'ultima sfida, quella degli Australian Open, dopo una grande battaglia e cinque set.

Sinner e Tsitsipas si stringono la mano dopo il match degli Australian Open 2023.

A che ora gioca Sinner oggi contro Tsitipas all'Atp Rotterdam: orario e programma

La sfida tra l'altoatesino e il greco è la prima in programma della sessione serale e non inizierà prima delle ore 19:30. La sesta giornata del torneo ATP 500 di Rotterdam inizierà alle 11 con Barrere-Auger-Aliassime, a seguire Medvedev-van de Zandschulp e Cressy-de Minaur. Non prima delle 19:30 Sinner-Tsitsipas. Chiuderà il programma Rune-Browuer.

ore 11: Barrere – Auger-Aliassime

a seguire: Medvedev – van de Zandschulp

a seguire: Cressy – de Minaur

ore 19:30 – Sinner – Tsitsipas

a seguire: Rune-Browuer

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

Il match tra Sinner e Tsitsipas sarà trasmesso in diretta TV su Sky, che lo manderà in onda sia sul canale 201 (Sky Sport Uno) che 205 (Sky Sport Tennis). Sinner-Tsitsipas si potrà seguire in chiaro anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 di Sky). In streaming la partita sarà visibile Sky Go e NOW, ma anche sulla piattaforma SuperTenniX. Il match sarà il primo della sessione serale e non inizierà prima delle ore 19:30.

I precedenti tra Sinner e Tsitsipas

Sei i precedenti tra i due giocatori. Cinque addirittura i successi di Tsitsipas, che è stato battuto da Jannik agli Internazionali d'Italia di Roma disputati nel settembre del 2020. Curiosamente tre dei sei precedenti incontri si sono tenuti proprio a Roma. Due agli Australian Open: nei quarti del 2022 e negli ottavi 2023. In più c'è la semifinale di Barcellona 2021.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone dell'Atp 500 di Rotterdam

Chiunque vincerà tra Tsitsipas e Sinner, quantomeno secondo classifica, avrà un turno molto più semplice nei quarti di finale. Perché il tabellone prevede che uno tra Tsitsipas e Sinner affronterà Stan Wawrinka, ex numero 3 del mondo che ha eliminato negli ottavi di finale Richard Gasquet.