Sinner-Tsitsipas all'Australian Open Opening Week, orario e dove vedere la partita in TV e streaming

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria contro Popyrin per giocare contro Stefanos Tsitsipas. La partita è in programma venerdì 10 gennaio non prima delle ore 9, a seguire quella tra Alcaraz e Popyrin. La sfida rientra nel programma dell'Opening Week degli Australian Open, ed è un'esibizione a scopo benefico. Si tratta per Sinner dell'ultimo test prima dell'inizio dello Slam australiano.

Il greco è in vantaggio 6-3 nei precedenti. Nessuna diretta TV per Sinner-Tsitsipas, che si potrà seguire in streaming su Discovery+, per gli abbonati e sul canale Youtube degli Australian Open gratis.

Sinner-Tsitsipas, quando si gioca: orario e programma

Jannik Sinner giocherà contro Stefanos Tsitsipas venerdì 10 gennaio. La seconda partita del numero uno al mondo nel 2025 inizierà non prima delle ore 9 italiane e si disputerà sul campo in cemento di Melbourne che ospiterà gli Australian Open. Questa sfida inizierà dopo quella tra Alcaraz e Popyrin in programma alle ore 7. Se questo match dovesse prolungarsi, quello di Sinner partirà con ritardo rispetto all'orario di massima previsto.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in TV? La partita non si potrà vedere in diretta TV, ma solo in streaming. Possibile seguire il match dell'Opening Week degli Australian Open su Discovery+ (dietro pagamento dell'abbonamento) e sul canale Youtube degli Australian Open in forma gratuita. Basterà sfruttare dunque una buona connessione a internet per vedere il match.

I precedenti tra Sinner e Tsitsipas

Tsitsipas è uno dei pochi giocatori che può vantare un numero di precedenti favorevoli rispetto a Sinner. 6-3 in favore del greco, che ha incrociato il campo l’ultima volta con Jannik nell’ultima edizione del torneo di Monte Carlo, quando s’impose in tre set. In precedenza due vittorie per il numero uno del mondo nel 2023, che ora è sicuramente però l'avversario da battere.