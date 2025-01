video suggerito

Sinner batte Popyrin nella prima sfida del 2025: il match-point è la fotografia della sua crescita Jannik Sinner ha battuto Alexei Popyrin nella prima sfida del 2025 valida per un’iniziativa benefica. Un ottimo antipasto per gli Australian Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner porta a casa la prima vittoria del suo 2025. Il numero uno del mondo ha battuto in due set Alexei Popyrin, 6-4, 7-6 nel match d'esibizione benefico valido per l'Opening Week degli Australian Open. Una vittoria che non resterà negli annali, ma che è servita a Jannik per prendere sempre più confidenza con il campo e l'ambiente del primo Slam stagionale, ormai alle porte. E il match-point è la dimostrazione concreta della sua crescita.

Sinner batte Popyrin nel primo match del 2025

Match gradevole quello disputato tra Sinner e l'australiano che ovviamente stanno ancora scaldando i motori in vista delle sfide ufficiali. L'azzurro si è mostrato come sempre autorevole nei momenti decisivi, quando ha impresso il suo ritmo insostenibile per chiunque. Popyrin nel secondo parziale ha avuto una grande chance allungando sul 4-2, ma non l'ha saputa sfruttare incassando il controbreak. Anche in questa sfida, il giocatore di casa ha mostrato la sua proverbiale mancanza di continuità.

Nel tie-break decisivo del secondo set poi Sinner è salito in cattedra, chiudendo il discorso. Cosa traspare dalla sua prestazione? Uno Jannik sicuramente sempre più a suo agio anche con quelli che nel passato non erano colpi del suo repertorio, come il back e la palla corta (bellissima quella che gli ha permesso di vincere il match). Due soluzioni che oggi ampliano e non poco il suo bagaglio.

Le parole di Sinner dopo la vittoria con Popyrin

Uno dei problemi che Sinner ha dovuto affrontare a Melbourne è stato sicuramente quello legato allo shock termico. Dopo il Natale trascorso a casa (con Capodanno a Monte Carlo), non è stato facile poi passare al caldo torrido australiano: "A Natale ero sulla neve, e poi il primo giorno in Australia c'erano 40° era un po' diverso. Amo la neve, ma iniziare la stagione qui con questo clima mi piace molto".

Importante per questo anche il match contro Popyrin che gli ha permesso di trovare il ritmo giusto: "Il 2024 è stata una stagione fantastica per me. Ma è già andata. Siamo nel 2025. Iniziamo ogni anno qui a Melbourne. È una città fantastica. Sono successe così tante cose per me dentro e fuori dal campo. Cose molto speciali. Sono felice di essere tornato qui a giocare questo tipo di partite… Anche se è un'esibizione. Per noi è importante cercare di sentire il campo e il ritmo. Grazie mille al pubblico per essere venuto. Vedremo cosa succederà nel torneo ufficiale".

La battuta di Popyrin sulle vittorie consecutive di Sinner

Simpatiche invece le dichiarazioni dell'australiano, che ha scherzato sul paragone tra i suoi numeri e quelli dell'avversario: "Jannik ha vinto 73 partite nella scorsa stagione? Per mettere le cose in prospettiva, ho circa 90 vittorie in tutta la mia carriera . Quella è stata ovviamente una delle migliori stagioni di sempre". Ora Sinner tornerà in campo venerdì 10 contro Tsitsipas