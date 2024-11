video suggerito

Sinner trionfa a Torino ma Anna Kalinskaya non c'è, perché la fidanzata ha disertato le ATP Finals Anna Kalinskaya non era presente alle ATP Finals. La tennista russa non ha seguito dal vivo le vicende del suo fidanzato Jannik Sinner e si è scatenato il gossip.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto a Torino le ATP Finals. Il primo trionfo in Italia del numero 1 del mondo chiude un'annata formidabile per il tennista altoatesino, che ha conquistato il titolo senza perdere nemmeno un set. Un percorso netto quello di Sinner, che è stato il protagonista assoluto dell'edizione 2024, che lo ha visto, come prevedibile, osannato dal pubblico. Acclamato dai tifosi, celebrato dal suo staff e dalla sua famiglia, ma non da Anna Kalinskaya, la sua fidanzata, che non è volata a Torino. La mancata presenza ha dato il là ad alcune voci, voci di rottura, che non sono assolutamente confermate.

Sinner e Kalinskaya in crisi? Perchè la fidanzata di Jannik non era a Torino

Sinner e Kalinskaya fanno coppia da un po' di tempo. Una coppia giovane, unita, affiatata, come lo si è visto anche durante Wimbledon e gli US Open, quando l'uno spesso era presente ai match dell'altro. A Torino invece la giocatrice russa non si è presentata. É bastato questo, abbinato, però, a un post social della tennista e delle sue vacanze a Miami a dare adito a una serie di voci, che, diciamolo subito, non sono confermate e restano tali. Il gossip però impazza, perché loro hanno mostrato di essere molto uniti, ma nella settimana in cui si chiudeva la stagione con Jannik favoritissimo, lei era in Florida.

In realtà, al di là delle voci, non c'è da stupirsi particolarmente. Perché loro hanno imposto in modo semplice, genuino, tranquillo la loro relazione. Lui ne ha parlato recentemente. Alcuni indizi – come l'assenza di Kalinskaya a Torino e il fatto che i due non si seguano più su Instagram – danno adito a voci di rottura. Ma certezze non ce ne sono. Dunque solo chiacchiere. Perché si può anche pensare che Kalinskaya, dopo una stagione lunga e faticosa, abbia preferito staccare la spina, in vista della ripresa degli allenamenti – con in mezzo chissà magari una vacanza in compagnia di Jannik dopo la Coppa Davis.

O potrebbe essere che la tennista russa abbia preferito non volare a Torino perché al fianco di Sinner, oltre al suo folto staff, era presente pure tutta la sua famiglia, che a differenza di quanto accade nei tornei in giro per il mondo non c'è (quasi) mai. Al momento nessuno sa o può sapere cosa c'è tra loro, magari è solo una fase di riflessione, in un periodo della stagione molto importante per Jannik tra Finals e Coppa Davis.

La storia tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya

Il gossip ha iniziato a parlare di Sinner e Kalinsakya la scorsa primavera, l'ufficialità alla loro storia d'amore è stata data lo scorso giugno durante il Roland Garros da Jannik che poi non ne ha voluto parlare mai troppo. Pian piano i due sono stati visti sempre più assieme e durante Wimbledon sia Sinner che Kalinskaya seguivano dal vivo le partite dell'altro. I paparazzi li inseguirono e li beccarono in una vacanza dopo il torneo londinese. Mentre dopo il successo agli US Open c'è stato un bacio passato alla (loro) storia. Erano assieme, pure lo scorso ottobre, nel torneo di Pechino.