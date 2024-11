Il nuovo team di Sinner, chi sono i membri della “seconda famiglia”: Panichi e Badio le new entry

video suggerito

Jannik Sinner può contare sul suo team che rappresenta per lui una vera e propria seconda "famiglia" e lo seguirà anche alle ATP Finals. Il tennista numero uno al mondo può contare su una squadra di primissimo livello, sia dal punto di vista umano che tecnico. Il punto di riferimento è il coach Simone Vagnozzi, che al suo fianco ha anche il suo braccio destro Darren Cahill. Nei mesi scorsi poi il team è stato rivoluzionato con l'uscita del preparatore atletico Ferrara e del fisioterapista Naldi, per le conseguenze del caso Clostebol, e gli ingressi di Marco Panichi e Ulises Badio entrambi reduci dall'esperienza con Novak Djokovic. Figura di riferimento è Alex Vittur, una sorta di fratello maggiore che aiuta Jannik in tutte le sue scelte più importanti. Ecco nel dettaglio chi sono i componenti.

Cahill e Vagnozzi, chi sono i due allenatori di Sinner

Simone Vagnozzi perno del team di Jannik Sinner, ha accumulato un'importante esperienza sul campo da tennista, issandosi fino al numero 161 della classifica ATP. La sua carriera è poi proseguita nelle vesti di coach, dove si è tolto grandi soddisfazioni. Sotto la sua guida Marco Cecchinato ha conquistato la semifinale del Roland Garros, mentre Stefano Travaglia si è portato fino alla 60a posizione ATP. Poi è arrivato Jannik Sinner, e con lui si è subito creata una sinergia speciale: grande crescita da parte del tennista altoatesino, soprattutto in termini di varietà di colpi del miglioramento del servizio e del gioco a rete.

Nell'estate 2022 ecco l'arrivo del "supercoach" Darren Cahill, che in realtà ha stabilito sin da subito un rapporto di complementarità perfetta con Vagnozzi. Un vero guru della racchetta che dopo essere stato un top ten nel doppio, con due successi in singolare da allenatore ha ottenuto risultati notevoli: prima ha portato Lleyton Hewitt in vetta al ranking ATP (all'epoca più giovane di sempre), e poi André Agassi oltre a Simona Halep. Una persona speciale per Jannik, che gli è stata vicino anche nei giorni difficili del caso Clostebol.

Chi sono Badio e Panichi, gli ex di Djokovic al posto di Naldi e Ferrara

Marco Panichi è il preparatore atletico subentrato nello staff di Sinner a Umberto Ferrara, con cui c’è stata la separazione dopo il caso Clostebol. Classe 1964, il professionista romano ha più di 30 anni di esperienza nel mondo della racchetta ed è reduce da 7 anni di fortunata collaborazione con Novak Djokovic. Panichi ha spesso paragonato i due dal punto di vista fisico. Ex atleta di primo livello, e due volta campione italiano nel salto in lungo, Marco si è formato negli Stati Uniti con una laurea in Sport Coaching e Psicologia nello sport" presso la NSU University, in Florida. Tanti i lavori di consulenza per diverse accademie sportive internazionali, oltre ai titoli di preparatore di 2° grado FIT, referente e relatore ufficiale GPTCA (Global Professional Tennis Coach Association) e relatore presso la scuola di scienze motorie di Pechino. Inoltre è esperto di biomeccanica applicata allo sport presso il CONI. In carriera ha lavorato anche con Fognini, Bolelli, Na Li, Schiavone, Hantuchova e Kerber.

Ulises Badio è un fisioterapista argentino, subentrato a Giacomo Naldi. Anche lui è reduce dalla collaborazione con Novak Djokovic e infatti conosce bene anche Panichi. Vasta esperienza, per questo professionista laureato in kinesiologia e fisioterapia che è un ulteriore guru del settore nel tennis.

Il ruolo di Alex Vittur, il manager-amico di Sinner con Lawrence Frankopan

Alle spalle di Sinner ci sono altre due persone di grande fiducia. Il primo è Alex Vittur che rappresenta per il giocatore italiano una sorta di fratello maggiore. Ex tennista professionista spintosi al massimo intorno alla 600a posizione, conosce Jannik sin da piccolo e pare che sia stato proprio lui a portarlo all'Accademia di Piatti. Al Corriere infatti Sinner ha dichiarato: "La mia storia di tennista è cominciata con lui quando avevo 12 anni. Grazie ad Alex sono andato a Bordighera da Piatti, mi conosce a memoria, sa tutto di me. È amico, fratello, famiglia". Un punto di riferimento insomma per il tennista che gestisce anche la sua immagine, social compresi. Poi c'è Lawrence Frankopan, una sorta di super manager che segue a 360° Sinner in tutti i rapporti anche con la stampa, attraverso l'agenzia ‘Starwing Sports'

Chi è Riccardo Ceccarelli, il mental coach che lavora anche in F1 e MotoGP

Riccardo Ceccarelli è un'altra figura molto importante nello staff "allargato" di Jannik Sinner. Medico dello sport, è specializzato in primis da oltre 30 anni nel lavoro con i piloti della Formula 1, con esperienze anche nella MotoGP e nello sci. Direttore del Formula Medicine, ovvero un centro all'avanguardia per il mental training lavora con il tennista italiano sin dai tempi di Riccardo Piatti. Una collaborazione che è proseguita poi anche quando Jannik si è affidato a Simone Vagnozzi. Un percorso psicologico e mentale che aiuta il giocatore nella conoscenza di se stesso, e anche nella gestione di tutto quello che lo circonda in campo.

In un'intervista a Eurosport ha dichiarato: "Di Jannik mi ha colpito la sua riservatezza, la sua dedizione al lavoro. Un 19enne con alle spalle una famiglia di valori. Di base c’era un potenziale enorme. Oltre a sviluppare una maggiore self-awareness abbiamo lavorato tanto sull’immunità agli agenti esterni: clima, condizioni del campo, pubblico, avversario"

Quanto costa lo staff di Sinner: gli stipendi del team

Le cifre precise degli stipendi dello staff di Sinner non sono state rese note. Ovviamente i due coach hanno un contratto importante, che potrebbe anche essere costituito da un fisso, più bonus relativo ai guadagni (e quindi ai risultati) del giocatore. Se così fosse in questa annata, avrebbero incassato somme importanti, già al Six Kings Slam dove Sinner ha vinto 6 milioni di dollari. Risultano sotto contratto anche Panichi e Badio, mentre è un consulente Ceccarelli. Per quanto riguarda Vittur e l'altro manager tutto dipende anche dai contratti di sponsorizzazione. Le somme in ballo sono importanti.