Sinner ufficializza Panichi come nuovo preparatore atletico, scelto anche il fisioterapista Jannik Sinner ha iniziato la sua collaborazione con Marco Panichi come nuovo preparatore atletico. I due si sono ritrovati a Monte Carlo. Al loro fianco anche Ulises Badio, nuovo fisioterapista dell’azzurro. Il team è completo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Archiviata la fase a gironi di Coppa Davis vissuta da spettatore e da tifoso, Jannik Sinner ha ripreso gli allenamenti in vista del finale di stagione. Il numero uno al mondo è tornato a Montecarlo, dove ad attenderlo c'era un'importante novità, ovvero Marco Panichi. Quest'ultimo dunque inizia ufficialmente la sua avventura da preparatore atletico di Sinner.

Marco Panichi è ufficialmente il nuovo preparatore di Sinner

Non ci sono più dubbi dunque sulla scelta del tennista italiano. Dopo la conclusione obbligata dell'avventura con Umberto Ferrara per le conseguenze del caso Clostebol, Sinner ha deciso di affidarsi ad uno dei professionisti più esperti e stimati del circuito, reduci da una lunga e fortunata collaborazione con Novak Djokovic. Una foto postata dal primo giocatore del ranking ATO su Instagram, fuga ogni dubbio e mostra sia Panichi che Badia, ovvero rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista: "Benvenuti nella squadra Marco e Ulises".

I prossimi tornei di Jannik Sinner

Panichi inizierà a lavorare dunque con Sinner immediatamente, in vista dei prossimi tornei che lo vedranno impegnato. La stagione del giocatore azzurro proseguirà infatti con gli appuntamenti di Pechino, Shanghai, con l'esibizione di Riad in Arabia, Vienna (forse) e poi in chiusura con Parigi-Bercy e le ATP Finals, senza dimenticare la Final Eight di Coppa Davis.

Chi è Marco Panichi, la sua carriera nel tennis

Panichi che al suo attivo oltre a Djokovic vanta collaborazioni con Bolelli, Fognini, Schiavone, Karlovic, Kohlschreiber, Garin, Hantuchova, e tanti altri metterà, tutta la sua competenza al servizio di Sinner. Classe 1964 con un passato da due volte campione italiano di salto in lungo è laureato in Sport Coaching e Psicologia nello Sport presso la NSU University della Florida. Allenatore professionista italiano e Massofisioterapista, ha operato al fiancho di numerose Accademie Internazionali dello Sport e Federazioni Nazionali di tennis. Tra le sue tantissime competenze, anche quella relativa alla biomeccanica applicata allo Sport.

Di Sinner, in un'intervista a Sky Sport disse: "Ognuno ha una sua prerogativa, Jannik dal punto di vista fisico lo paragono abbastanza a Nole. Ha una possibilità di saper muovere il corpo nello spazio, una concezione propocettiva e comunque un’abilità a muovere le catene così efficiente. È un grandissimo atleta".

Il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner, Ulises Badio

Non solo Panichi. Sinner ha anche riempito un'altra casella, ingaggiando Ulises Badio. Quest'ultimo è stato presentato nell'immagine postata da Jannik, in compagni proprio del giocatore e del nuovo preparatore. Anche quest'ultimo, fisioterapista, è reduce dall'avventura con Novak Djokovic iniziata nel 2017. Quindi niente da fare per Zamaglia, che sembrava il nome più gettonato delle ultime ore.